Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M
Video Thể thao World Cup 2026

VIDEO MỚI

Highlights Ghana 1-0 Panama hinh anh

Highlights Ghana 1-0 Panama

7 giờ trước 03:50 19/6/2026 World Cup 2026

Caleb Yirenkyi sắm vai người hùng với bàn thắng ở phút 90+5, giúp Ghana đánh bại Panama 1-0 trong trận cầu nghẹt thở tại bảng L World Cup 2026 sáng 18/6.

Highlights tran Anh 4-2 Croatia hinh anh

Highlights trận Anh 4-2 Croatia

17 giờ trước 17:38 18/6/2026 World Cup 2026 1.0K

Tuyển Anh đánh bại Croatia 4-2 trong trận cầu giàu cảm xúc ở bảng L World Cup 2026, với màn trình diễn bùng nổ của hàng công và những sai lầm đáng quên từ đội trưởng Luka Modric.

Iran quan binh ty so hinh anh

Iran quân bình tỷ số

10:12 16/6/2026 10:12 16/6/2026 World Cup 2026

Pha chớp thời cơ của Ramin Rezaeian giúp đại diện Châu Á gỡ hòa 1-1 trong trận đấu với New Zealand tại bảng G World Cup 2026 sáng 16/6.

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý