19 phút trước
08:42 28/8/2025
Xã hội
Anh Sềnh A Phá, bản Huổi Chanh, Điện Biên kể lần nhìn thấy sói: “Đàn sói khá to, lưng màu đỏ pha vàng, mõm đen, đuôi xù nâu đen. Chúng lao vào bò non, chỉ 10 phút đã moi nội tạng và hậu môn, để lại dấu chân to đậm”.
2 giờ trước
06:31 28/8/2025
Xã hội
Ngư dân chia sẻ sau bão, nhiều tàu thuyền hư hỏng. Với ngư dân miền biển không ai mà không sợ bão, cũng không ai liều mình để chống lại thiên nhiên. Với người gắn bó cả đời cùng nghề biển, con tàu không chỉ là tài sản, miếng cơm manh áo của gia đình mà còn như “người bạn” tri kỷ.
14 phút trước
08:47 28/8/2025
Xã hội
Anh Sềnh A Vừ, Bí thư Chi bộ bản Huổi Chanh, Điện Biên kể lại sự việc. Anh cho biết, bức ảnh lan truyền trên báo chí, mạng xã hội về xác một con bò bị mất phần hậu môn, thủng lớn ở phần bụng là của gia đình ông Vàng Nềnh Dế ở bản Huổi Chanh. Chỉ trong 3 tháng trở lại đây, gia đình ông Dế mất hơn 5 con bò.
3 giờ trước
06:12 28/8/2025
Xã hội
Mong ước được về Hà Nội xem diễu binh và thực hiện nguyện vọng vào lăng viếng Bác của cụ Đặng Thị Thịnh (nay đã ngoài 90 tuổi) đã thành hiện thực. Từ tỉnh Ninh Bình, chị Nguyễn Thị Duyên, con dâu của cụ Thịnh, đưa mẹ bắt ôtô từ bến xe Phủ Lý lên Hà Nội xem diễu binh và dự định vào viếng Lăng Bác.
12 giờ trước
20:56 27/8/2025
Xã hội
1.3K
20h ngày 27/8, hơn 40.000 người tham gia buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.
13 giờ trước
20:10 27/8/2025
Xã hội
1.3K
Cây cầu chữ Y nổi tiếng bên hồ Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Nguyên nhân được xác định do người dân đốt vàng mã sau khi thờ cúng trong tháng “cô hồn”.
20 giờ trước
12:37 27/8/2025
Xã hội
1.3K
Đoạn clip do người dân ghi lại rạng sáng 27/8 cho thấy, chiếc xe tải đang lưu thông theo hướng từ Lào Cai đi Sa Pa thì bất ngờ đất đá trên taluy dương rung chuyển, trượt xuống.
10:12 26/8/2025
Xã hội
6.5K
Chiều 25/8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Hà Huy Giáp (phường An Phú Đông, TP.HCM) khiến tài xế xe công nghệ tử vong tại chỗ.
20:09 25/8/2025
Xã hội
1.2K
Thấy người đi xe máy tông gãy barie rồi bất tỉnh ngay gần đường ray, hai nhân viên gác chắn cùng người dân nhanh chóng đưa nạn nhân ra ngoài, báo hiệu tàu SE12 dừng lại kịp.
19:38 25/8/2025
Xã hội
18.6K
Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kèm theo gió mạnh đã quật ngã, làm bất gốc nhiều cây xanh ở phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa.