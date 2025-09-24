Nước lũ bão Ragasa cuốn trôi người trong khách sạn Hong Kong
Dòng nước cuồn cuộn tràn vào khách sạn ở Hong Kong khi siêu bão Ragasa đổ bộ đặc khu này ngày 24/9.
Một video đã ghi lại cảnh mặt đường sụp đổ chỉ trong chốc lát, tạo thành một hố tử thần sâu 50 m, cuốn theo 2 cột điện, hệ thống đường ống ngầm cùng một xe cảnh sát rơi xuống hố.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phải đi bộ 'bất đắc dĩ' khoảng 30 phút giữa trung tâm thành phố khi đoàn xe của ông bị chặn để nhường đường cho đoàn xe Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Đoạn video do cơ quan quản lý rủi ro địa phương ghi lại cho thấy gió mạnh và mưa lớn trút xuống thị trấn ven biển Santa Ana.
Tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk thuộc Hạm đội Phương Bắc của Nga phóng tên lửa hành trình Oniks, đánh trúng mục tiêu giả định là một tàu nổi ở khoảng cách 200 km trên Biển Barents.
Siêu bão Ragasa mang theo mưa lớn và gió mạnh đổ bộ vào khu vực phía Bắc của Philippines, một vụ lở đất chặn một đoạn đường cao tốc tại Tuba, tỉnh Benguet, miền Bắc Philippines, khiến đội cứu hộ phải tiến hành dọn bùn đất và đống đổ nát.
Nước sông dâng cao tràn bờ, nhiều người ở Ilocos Sur và Ilocos Norte (Philippines) được lực lượng cứu hộ đưa đến nơi an toàn khi siêu bão Ragasa với gió giật gần 300 km/h đổ bộ gây mưa lũ nghiêm trọng.
Ngày 23/9, cư dân Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) khẩn trương tích trữ lương thực và nhu yếu phẩm khi Trung Quốc chuẩn bị ứng phó siêu bão Ragasa. Tại nhiều khu vực, công nhân được huy động chặt hạ cây xanh dễ đổ, trong khi nhân viên các cửa hàng dán băng keo chằng chịt trên cửa kính nhằm giảm nguy cơ vỡ kính và hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ.
Siêu bão Ragasa đang hoành hành tại các đảo trong eo biển Luzon giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines. Mắt bão vừa quét thẳng qua đảo Babuyan và Calayan với sức gió cấp 5, trên 260 km/h. Ảnh vệ tinh cho thấy siêu bão Ragasa đang bao phủ khu vực Biển Đông.
Ngày 22/9, siêu bão Ragasa đang tiến thẳng vào miền Bắc Luzon (Philippines) với sức gió duy trì 205 km/h, giật tới 250 km/h, đe dọa gây mưa lớn, sạt lở, mất điện diện rộng và triều cường nguy hiểm tại các vùng ven biển. Bão dự kiến sẽ tiến tới Hong Kong và Ma Cao, và tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc.