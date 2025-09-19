Không quân Israel nã đòn dữ dội vào thành phố Gaza
Ngày 17/9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phối hợp Cơ quan tình báo Shin Bet mở rộng đợt không kích tại thành phố Gaza, tập trung vào một xưởng chế tạo vũ khí của Hamas.
Sáng 19/9, Triển lãm Hàng không Không quân 2025 lần đầu công khai gần 100 khí tài quân sự hiện đại cho người dân chiêm ngưỡng, bên cạnh đó là màn phối hợp xuất kích của hàng loạt chiến đấu cơ trên bầu trời tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.
“Tôi đã lặp lại 4 lần rồi, Spirit 1300. Tập trung đi. Bỏ iPad xuống”, một kiểm soát không lưu nhắc phi công Spirit 1300 chú ý, tránh đường cho chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Donald Trump vào ngày 17/9.
Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tại Anh ngày 17/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân được chào đón bằng nghi lễ Hoàng gia tại lâu đài Windsor với diễu hành xe ngựa, duyệt đội danh dự, màn trình diễn không quân đặc sắc và tiệc chiêu đãi trang trọng.
Tối 17/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania tham dự quốc yến do Hoàng gia Anh tổ chức tại Đại sảnh St. George, Lâu đài Windsor. Ông Trump gọi chuyến thăm cấp nhà nước lần này là "một trong những vinh dự cao quý nhất cuộc đời".
Đoạn video do Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB công bố cho thấy nghi phạm nam đã cải trang thành phụ nữ “nhằm đánh lạc hướng điều tra”, nhưng bị lực lượng an ninh bắt quả tang khi đang gài bom vào xe của một quan chức ngành quốc phòng Nga.
Ngày 16/9, trong khuôn khổ tập trận Zapad-2025 tại thao trường Mulino, Tổng thống Vladimir Putin cho biết có 100.000 binh sĩ và khoảng 10.000 khí tài hiện đại đang tham gia các khoa mục tại 41 thao trường.
Ngày 16,9 Tổng thống Nga Putin đã tới thao trường Mulino - nơi diễn ra cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus mang tên Zapad-2025, khẳng định mục tiêu của cuộc tập trận này là thực hành phòng thủ Nhà nước Liên minh Nga - Belarus trước mọi mối đe dọa từ bên ngoài.
Nhiều tòa nhà đã bị phá hủy trong các cuộc không kích từ Israel vào đêm ngày 15/9, cư dân Palestine phải di dời, dọn dẹp đống đổ nát, thu nhặt đồ đạc và mang theo tài sản để bảo đảm an toàn.
Ngày 16/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã phá hủy một chiếc tàu được cho là chở ma túy từ Venezuela, khiến 3 người thiệt mạng.