19:20 24/8/2025
Tối 24/8, buổi tổng hợp luyện lần 2 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình cùng các tuyến phố trung tâm.
17:19 24/8/2025
Đoàn xe tăng tiến qua các con phố trung tâm Hà Nội trong tiếng reo hò phấn khích của người dân hai bên đường.
09:49 24/8/2025
Sáng 24/8, trực thăng và tiêm kích Su-30MK2 tiếp tục buổi luyện tập lần hai ở nội thành Hà Nội cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (A80). Thời tiết nhiều mây mù, hạn chế tầm nhìn của người dân.
13:51 22/8/2025
Sáng 22/8, trên đường Đỗ Mười (quốc lộ 1A cũ), phường Thới An, TP.HCM xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe buýt và xe máy, khiến một nữ sinh viên tử vong tại chỗ.
11:03 22/8/2025
Tối 21/8, các khối diễu binh, diễu hành lần đầu tiên tiến qua Quảng trường Ba Đình, tạo nên khung cảnh hào hùng trong buổi tổng hợp luyện lần đầu cho đại lễ 2/9.
19:45 21/8/2025
Tối 21/8, buổi tổng hợp luyện lần 1 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm.
13:02 21/8/2025
Trưa 21/8, biên đội máy bay tiến vào trung tâm thủ đô Hà Nội để luyện tập chuẩn bị trình diễn vào dịp 2/9.
19:02 20/8/2025
Sáng 20/8, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại sự việc hệ thống barie tự động tại điểm giao giữa đường bộ và đường sắt qua tỉnh Quảng Trị mở lúc tàu hỏa chạy qua.
18:53 20/8/2025
Đang lưu thông trên đường, bất ngờ tài xế xe tải đánh lái tránh một xe khác đang đi hướng ngược lại và xảy ra va chạm vào một xe máy khiến người điều khiển ngã nhào xuống đường.
20:39 18/8/2025
Một người dân ở Hà Tĩnh tố bị tài xế xe buýt “nhái” dùng vật nhọn truy đuổi yêu cầu xoá hình ảnh mà người này đã ghi bằng điện thoại trước đó.