Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M
Video Xã hội

VIDEO MỚI

Clip 'ky ngu' ca ro vang quay duoi long lanh hinh anh

Clip 'kỳ ngư' cá rô vàng quẫy đuôi lóng lánh

15:58 17/8/2025 15:58 17/8/2025 Xã hội 2.8K

Anh Nguyễn Thanh Hùng (32 tuổi, ngụ xã Xà Phiên, TP Cần Thơ) xác nhận, con cá rô đồng màu vàng trong clip lan truyền trên mạng xã hội, do anh câu được vào chiều 16/8 ở con kênh phía sau nhà.

Video Quan doi nhan dan Lao luyen tap tham du Le ky niem 80 nam Quoc khanh Viet Nam hinh anh

Video Quân đội nhân dân Lào luyện tập tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

15:02 15/8/2025 15:02 15/8/2025 Xã hội 8.7K

Sau gần một tháng vất vả tập luyện, bất kể mưa hay nắng, đội hình của Khối diễu binh Quân đội Lào đã ngay ngắn, những bước chân dứt khoát hòa cùng tiếng hô vang trên nền nhạc các ca khúc hùng tráng như “Tiến bước dưới quân kỳ”, “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”, “Vì nhân dân quên mình”…

Clip dien giat khien hai cong nhan ngung tim hinh anh

Clip điện giật khiến hai công nhân ngưng tim

12:23 15/8/2025 12:23 15/8/2025 Xã hội 1.6K

Khoảng 17 giờ ngày 14/8, xảy ra vụ tai nạn lao động, 2 công nhân bị điện giật nguy kịch tại công trường xây dựng gần Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Clip thay giao den tan nha tat hoc sinh hinh anh

Clip thầy giáo đến tận nhà tát học sinh

17:02 13/8/2025 17:02 13/8/2025 Xã hội 3.9K

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài khoảng 42 giây ghi lại cảnh người đàn ông được cho là thầy giáo đang dạy học tại Trường THPT Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) lao xe máy vào sân nhà học sinh và... tát em này.

Clip anh trai dung ghe danh em gai o Quang Ngai hinh anh

Clip anh trai dùng ghế đánh em gái ở Quảng Ngãi

16:45 13/8/2025 16:45 13/8/2025 Xã hội 10.4K

Ngày 13/8, chị H.T.T.K.T. (30 tuổi, trú xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) đăng tải clip anh trai dùng ghế đánh mình. Anh H.T.T. (34 tuổi, người đã dùng ghế đánh vào đầu chị T. như trong clip lan truyền) thừa nhận, hành vi này là hoàn toàn sai trái do không kiềm chế được nóng giận.

Clip dam may den bao phu san bay Tan Son Nhat hinh anh

Clip đám mây đen bao phủ sân bay Tân Sơn Nhất

18:31 6/8/2025 18:31 6/8/2025 Xã hội 2.0K

Chiều ngày 6/8, thời tiết tại TP.HCM khá oi bức, bầu trời ở nhiều khu vực có mây đen dày đặc. Khoảng 18h, sân bay Tân Sơn Nhất bị bao phủ bởi một lớp mây tối, gây cảm giác bức bối và làm giảm tầm nhìn.

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý