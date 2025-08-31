Tay súng bắn gục cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine
Đoạn video dài 25 giây cho thấy một người đàn ông, được cho là ông Parubii, đang đi bộ trên vỉa hè thì một người khác mang theo túi ship đồ ăn bắt đầu đuổi theo ông.
Tổng thống Vladimir Putin đã tới thành phố Thiên Tân, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Trung Quốc, nơi ông sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và các sự kiện kỷ niệm 80 năm Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II.
Mô hình cảnh sát 3D cao khoảng 1,7 mét được lắp đặt tại một công viên ở thủ đô Seoul để tăng cường an toàn công cộng. Dữ liệu sở cảnh sát cho thấy kể từ khi lắp đặt, số vụ phạm tội được báo cáo trong giờ hoạt động của mô hình đã giảm 22%.
Ngày 25/8, cầu Huajiang Grand Canyon (tỉnh Quý Châu,Trung Quốc) đã hoàn thành bài kiểm tra tải trọng trước khi khánh thành vào cuối tháng 9. Cây cầu dự kiến sẽ xác lập kỷ lục cây cầu cao nhất thế giới ở độ cao 625 m, cao gấp 9 lần Cầu Cổng Vàng ở Mỹ.
Từ chiều 23/8 đến rạng sáng 24/8, Trung Quốc tiến hành tổng duyệt lần ba tại Quảng trường Thiên An Môn, huy động hàng nghìn binh sĩ và khí tài cho lễ kỷ niệm 3/9.
Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC), tính đến sáng 25/8, bão Kajiki đổ bộ vào tỉnh Hải Nam với vận tốc 15-20 km/h khiến nhiều nơi có mưa lớn và gió giật mạnh.
Đoạn video do đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đăng tải cho thấy cây cầu đường sắt đang thi công bắc qua sông Hoàng Hà tại tỉnh Thanh Hải bị sập, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 4 người mất tích.
Nhà thờ Kiruna Kyrka, biểu tượng hơn 100 năm tuổi ở miền Bắc Thụy Điển, bắt đầu hành trình 5 km để nhường chỗ cho mỏ quặng sắt lớn nhất châu Âu, với chi phí hơn 500 triệu kronor.
Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine cần cả sức mạnh quân đội lẫn cam kết từ Mỹ và các đồng minh, bao gồm vũ khí, tình báo, huấn luyện và hỗ trợ quốc tế trong buổi họp riêng với ông Trump tại Phòng Bầu dục ngày 18/8
Trong cuộc họp riêng với ông Trump tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Zelensky đã cảm Đệ nhất phu nhân Mỹ đã chuyển thư gửi Tổng thống Nga Putin, đề cập vấn đề trẻ em Ukraine, trong đó có những em bị đưa đi nhận nuôi.
Phát biểu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump gửi lời cảm ơn Tổng thống Zelensky đã đến Mỹ, đanh giá cuộc gặp giữa hai bên ngày 18/8 là vô cùng quan trọng và đã đạt được nhiều bước tiến lớn.