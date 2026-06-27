Highlights Na Uy 1-4 Pháp
Sáng 27/6, Pháp vượt qua Na Uy 4-1 để đi tiếp vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng I.
Trên TNT Sports ngày 26/6, cựu danh thủ Manchester United đưa ra quan điểm thẳng thắn về việc Cristiano Ronaldo luôn phải nhận nhiều chỉ trích hơn các ngôi sao khác.
Sáng 27/6, Pháp vượt qua Na Uy 4-1 để đi tiếp vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng I.
Sáng 27/6, Tây Ban Nha đánh bại Uruguay 1-0 ở lượt cuối bảng H World Cup 2026, qua đó giành vé vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng.
Sáng 27/6, Cape Verde hòa 0-0 trước Saudi Arabia ở lượt cuối bảng H World Cup 2026, qua đó giành vé vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng.
Senegal khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Iraq sáng 27/6.
Sau khi Uruguay bất ngờ bị loại khỏi World Cup 2026, HLV Marcelo Bielsa đã mất kiên nhẫn và quát thẳng phóng viên trong lúc chờ bắt đầu buổi phỏng vấn sáng 27/6.
Sáng 27/6, khoảnh khắc các cầu thủ Cape Verde ăn mừng tấm vé vào vòng knock-out World Cup 2026 nhanh chóng lan truyền trên X.
Sáng 27/6, Lukaku đánh đầu hiểm hóc, giúp Bỉ nâng tỷ số lên 4-1 trước New Zealand ở lượt cuối bảng G World Cup 2026.
Sáng 27/6, Ramin Rezaeian có pha băng vào đá bồi chính xác gỡ hòa 1-1 cho Iran ở lượt đấu cuối bảng G World Cup 2026.
Đoạn video buổi tập mới nhất của tuyển Bồ Đào Nha được đăng tải vào tối 26/6 nhận được sự chú ý của nhiều CĐV trên X.
Sáng 27/6, Elijah Just tung cú sút hiểm hóc, ghi bàn danh dự cho đại diện Châu Đại Dương ở lượt cuối bảng G World Cup 2026.