FBI tung video nghi pham am sat dong minh ong Trump hinh anh

FBI tung video nghi phạm ám sát đồng minh ông Trump

13:46 12/9/2025 13:46 12/9/2025 Thế giới 16.3K

Theo tường thuật của Ủy viên Sở An toàn Công cộng Utah Beau Mason trong cuộc họp báo tối 11/9, đoạn video cho thấy nghi phạm vụ ám sát ông Charlie Kirk đã chạy trên mái một tòa nhà trong khuôn viên Đại học Utah Valley trước khi nhảy xuống đất.

Man duyet binh day khi the cua Trung Quoc hinh anh

Màn duyệt binh đầy khí thế của Trung Quốc

08:17 3/9/2025 08:17 3/9/2025 Thế giới 58.5K

Các đội hình bộ binh, xe cơ giới và vũ khí cùng các máy bay chiến đấu của Trung Quốc cất cánh từ nhiều sân bay tiến vào Quảng trường Thiên An Môn tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít sáng 3/9.

Tong thong Nga den Trung Quoc hinh anh

Tổng thống Nga đến Trung Quốc

13:04 31/8/2025 13:04 31/8/2025 Thế giới 1.7K

Tổng thống Vladimir Putin đã tới thành phố Thiên Tân, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Trung Quốc, nơi ông sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và các sự kiện kỷ niệm 80 năm Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II.

Han Quoc dung ‘canh sat ao’ canh gac duong pho hinh anh

Hàn Quốc dùng ‘cảnh sát ảo’ canh gác đường phố

11:53 30/8/2025 11:53 30/8/2025 Thế giới 1.2K

Mô hình cảnh sát 3D cao khoảng 1,7 mét được lắp đặt tại một công viên ở thủ đô Seoul để tăng cường an toàn công cộng. Dữ liệu sở cảnh sát cho thấy kể từ khi lắp đặt, số vụ phạm tội được báo cáo trong giờ hoạt động của mô hình đã giảm 22%.

Cau treo cao nhat the gioi lo lung 625 m tren vuc sau hinh anh

Cầu treo cao nhất thế giới lơ lửng 625 m trên vực sâu

08:53 27/8/2025 08:53 27/8/2025 Thế giới 3.5K

Ngày 25/8, cầu Huajiang Grand Canyon (tỉnh Quý Châu,Trung Quốc) đã hoàn thành bài kiểm tra tải trọng trước khi ​​khánh thành vào cuối tháng 9. Cây cầu dự kiến sẽ xác lập kỷ lục cây cầu cao nhất thế giới ở độ cao 625 m, cao gấp 9 lần Cầu Cổng Vàng ở Mỹ.

Bao Kajiki gay mua lon tai Hai Nam hinh anh

Bão Kajiki gây mưa lớn tại Hải Nam

15:10 25/8/2025 15:10 25/8/2025 Thế giới 1.8K

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC), tính đến sáng 25/8, bão Kajiki đổ bộ vào tỉnh Hải Nam với vận tốc 15-20 km/h khiến nhiều nơi có mưa lớn và gió giật mạnh.

Khoanh khac sap cau dang thi cong tai Trung Quoc hinh anh

Khoảnh khắc sập cầu đang thi công tại Trung Quốc

07:13 23/8/2025 07:13 23/8/2025 Thế giới 3.4K

Đoạn video do đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đăng tải cho thấy cây cầu đường sắt đang thi công bắc qua sông Hoàng Hà tại tỉnh Thanh Hải bị sập, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 4 người mất tích.

