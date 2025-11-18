Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hoi An ruc ro dem truoc con 'lu chong lu' hinh anh

Hội An rực rỡ đêm trước cơn 'lũ chồng lũ'

15:49 3/11/2025 15:49 3/11/2025 Đời sống 1.2K

Tối 2/11, nhịp sống người dân vào guồng trở lại được hai ngày thì nước tiếp tục dâng cao vào khuya. Sáng hôm sau, bà con tiếp tục đối diện với đống nước lũ và bùn đặc quánh, thứ gây ám ảnh một tuần qua. Tuy nhiên, họ vẫn lạc quan, nghệ sĩ địa phương vẫn hát phục vụ khách du lịch.

