Những chú cảnh khuyển dưới sự chỉ huy của các chiến sĩ Trường Trung cấp 24 Biên phòng đang tìm kiếm 2 người bị mất tích trong vụ sạt lở núi tại xã Hùng Sơn (huyện Tây Giang, Quảng Nam cũ, nay thuộc TP Đà Nẵng.