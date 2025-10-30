2 giờ trước
09:54 30/10/2025
Thế giới
1.0K
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay và cùng chụp ảnh trong cuộc gặp tại Hàn Quốc vào ngày 30/10. Ông Trump bày tỏ kỳ vọng “cuộc gặp sẽ rất thành công”, đồng thời nhận xét Chủ tịch Tập là “một nhà đàm phán cứng rắn”. Đáp lại, ông Tập Cận Bình cho biết ông “rất vui mừng” khi được gặp lại Tổng thống Mỹ sau nhiều năm.
14:12 28/10/2025
14:12 28/10/2025
Thế giới
12.9K
Phi đội “Thợ săn bão” của Mỹ vừa bay xuyên tâm siêu bão Melissa - cơn bão cấp 5 với sức gió 282 km/giờ, được mô tả là “thảm khốc” và mạnh nhất hành tinh, đang đe dọa tàn phá Jamaica và Cuba.
17:34 28/10/2025
17:34 28/10/2025
Thế giới
Một số tòa nhà đã đổ sập và hệ thống điện bị cắt sau trận động đất 6,1 độ richter xảy ra tại quận Sındırgı, tỉnh Balıkesir, Thổ Nhĩ Kỳ. Trận động đất cũng gây rung lắc mạnh lan đến Istanbul và các tỉnh lân cận khiến người dân tháo chạy giữa đêm.
20:49 28/10/2025
20:49 28/10/2025
Thế giới
3.5K
Sau bài phát biểu đầy khí thế trước hàng nghìn binh sĩ Mỹ trên tàu sân bay USS George Washington, Tổng thống Donald Trump bất ngờ khuấy động không khí bằng điệu nhảy “YMCA” quen thuộc - dấu ấn đặc trưng trong các sự kiện của ông.
07:56 29/10/2025
07:56 29/10/2025
Thế giới
4.6K
Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc tiêm kích F/A-18F Super Hornet của quân đội Mỹ gặp sự cố lao xuống Biển Đông ngày 26/10, khi đang thực hiện các hoạt động từ tàu sân bay USS Nimitz. Góc quay của video được cho là từ tàu sân bay.
08:05 29/10/2025
08:05 29/10/2025
Thế giới
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vừa cung cấp thông tin và hình ảnh về cuộc không kích của quân đội Mỹ nhằm vào bốn tàu nghi chở ma túy ở phía Đông Thái Bình Dương. Tổng cộng 14 nghi phạm vận chuyển ma túy thiệt mạng.
17:25 27/10/2025
17:25 27/10/2025
Thế giới
4.0K
Chiều 26/10, hàng loạt vụ nổ liên tiếp rung chuyển khu KK Park ở Myawaddy khi quân đội Myanmar phối hợp lực lượng BGF cho nổ tung nhiều tòa nhà liên quan đến hoạt động lừa đảo. Các mảnh vỡ được cho là kim loại từ khu vực vụ nổ rơi xuống nhà vệ sinh của một hộ dân và một số địa điểm gần đó.
11:05 26/10/2025
11:05 26/10/2025
Thế giới
3.4K
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dự lễ tiếp đón tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia) sáng 26/10, chính thức bắt đầu chuyến công du châu Á.
09:39 25/10/2025
09:39 25/10/2025
Thế giới
1.8K
Tổng thống Mỹ Donald Trump gây bất ngờ vì cách phản hồi thẳng thắn với phóng viên nước ngoài khi ông không hiểu được những gì họ nói.
07:44 25/10/2025
07:44 25/10/2025
Thế giới
1.5K
Cánh Đông Nhà Trắng đang bị phá dỡ dù kế hoạch xây phòng khánh tiết mới trị giá 250 triệu USD chưa được đệ trình. Tổ chức Bảo tồn Di sản Quốc gia Mỹ đã gửi thư yêu cầu dừng phá dỡ.