08:30 1/10/2025
08:30 1/10/2025
Thế giới
3.2K
Một trận động đất mạnh 6,9 độ xảy ra ngoài khơi tỉnh Cebu, miền trung Philippines đêm 30/9 khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng trong khu vực. Người dân Philippines cho biết một số nhà thờ đã bị sập một phần và một số trường học buộc phải sơ tán vì trận động đất.
24 giờ trước
11:14 1/10/2025
Thế giới
5.2K
Một trận động đất mạnh với cường độ 6,9 đã làm rung chuyển khu vực miền Trung Philippines vào đêm 30/9, khiến người dân hoảng loạn chạy ra đường, làm hư hại một nhà thờ bằng đá và gây mất điện tại một số khu vực. Tâm chấn nằm cách thành phố Bogo, tỉnh Cebu khoảng 17 km về phía đông bắc.
08:03 29/9/2025
08:03 29/9/2025
Thế giới
1.0K
Ít nhất 4 người chết, 8 người bị thương sau vụ xả súng tại nhà thờ ở Grand Blanc, bang Michigan của Mỹ vào ngày 28/9, nghi phạm dường như còn phóng hỏa công trình.
19:24 25/9/2025
19:24 25/9/2025
Thế giới
Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) tuyên bố đã phá hủy hai máy bay vận tải An-26 và hai trạm radar của Nga trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Crimea.
07:51 25/9/2025
07:51 25/9/2025
Thế giới
1.8K
Khoảnh khắc USV của Ukraine bị phá hủy gần bờ biển Novorossiysk, tại khu vực vịnh Tsemess.
18:11 24/9/2025
18:11 24/9/2025
Thế giới
1.3K
Một video đã ghi lại cảnh mặt đường sụp đổ chỉ trong chốc lát, tạo thành một hố tử thần sâu 50 m, cuốn theo 2 cột điện, hệ thống đường ống ngầm cùng một xe cảnh sát rơi xuống hố.
18:09 24/9/2025
18:09 24/9/2025
Thế giới
2.3K
Dòng nước cuồn cuộn tràn vào khách sạn ở Hong Kong khi siêu bão Ragasa đổ bộ đặc khu này ngày 24/9.
07:43 24/9/2025
07:43 24/9/2025
Thế giới
12.5K
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phải đi bộ 'bất đắc dĩ' khoảng 30 phút giữa trung tâm thành phố khi đoàn xe của ông bị chặn để nhường đường cho đoàn xe Tổng thống Mỹ Donald Trump.
05:51 24/9/2025
05:51 24/9/2025
Thế giới
2.9K
Ngày 22/9, Hải quân Trung Quốc (PLAN) công bố video cho thấy lần đầu tiên ba loại máy bay chủ lực: tiêm kích tàng hình J-35, tiêm kích J-15T và máy bay cảnh báo sớm KJ-600 đồng loạt cất - hạ cánh trên tàu sân bay Phúc Kiến, con tàu đầu tiên của nước này được trang bị máy phóng điện từ hiện đại.
15:38 23/9/2025
15:38 23/9/2025
Thế giới
3.4K
Ngày 23/9, cư dân Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) khẩn trương tích trữ lương thực và nhu yếu phẩm khi Trung Quốc chuẩn bị ứng phó siêu bão Ragasa. Tại nhiều khu vực, công nhân được huy động chặt hạ cây xanh dễ đổ, trong khi nhân viên các cửa hàng dán băng keo chằng chịt trên cửa kính nhằm giảm nguy cơ vỡ kính và hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ.