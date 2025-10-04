12 giờ trước
09:26 4/10/2025
Vụ nổ lớn kèm hỏa hoạn dữ dội tại nhà máy lọc dầu Chevron ở California thổi bùng cột lửa cao gần 100m, khói đen cuồn cuộn bao trùm, buộc hàng nghìn cư dân quanh Los Angeles hoảng loạn trú ẩn khẩn cấp.
10:43 4/10/2025
Trump gây chú ý với video AI “ném mũ Trump 2028” về phía lãnh đạo Dân chủ Hakeem Jeffries, khơi lại tranh cãi về ranh giới giữa trò đùa và phân biệt chủng tộc.
15:49 3/10/2025
Ngày 2.10, Ủy ban APEC 2025 Hàn Quốc đã công bố video quảng bá mới, có sự góp mặt của nhiều ngôi sao của xứ kim chi như nam ca sĩ thần tượng G-Dragon (Big Bang), nữ thần tượng Jang Won Young (IVE), cựu danh thủ bóng đá Park Ji Sung, đạo diễn Park Chan Wook, và cả Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.
09:37 2/10/2025
Một video do Israel công bố cho thấy Greta Thunberg ngồi giữa binh sĩ vũ trang sau khi hải quân nước này chặn nhiều tàu thuộc đoàn viện trợ Gaza vào tối ngày 1/10. Trong thông điệp đăng kèm video, cơ quan này khẳng định nhà hoạt động môi trường Thụy Điển Greta Thunberg cùng nhóm bạn “an toàn và khỏe mạnh”.
11:14 1/10/2025
Một trận động đất mạnh với cường độ 6,9 đã làm rung chuyển khu vực miền Trung Philippines vào đêm 30/9, khiến người dân hoảng loạn chạy ra đường, làm hư hại một nhà thờ bằng đá và gây mất điện tại một số khu vực. Tâm chấn nằm cách thành phố Bogo, tỉnh Cebu khoảng 17 km về phía đông bắc.
08:30 1/10/2025
Một trận động đất mạnh 6,9 độ xảy ra ngoài khơi tỉnh Cebu, miền trung Philippines đêm 30/9 khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng trong khu vực. Người dân Philippines cho biết một số nhà thờ đã bị sập một phần và một số trường học buộc phải sơ tán vì trận động đất.
08:03 29/9/2025
Ít nhất 4 người chết, 8 người bị thương sau vụ xả súng tại nhà thờ ở Grand Blanc, bang Michigan của Mỹ vào ngày 28/9, nghi phạm dường như còn phóng hỏa công trình.
19:24 25/9/2025
Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) tuyên bố đã phá hủy hai máy bay vận tải An-26 và hai trạm radar của Nga trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Crimea.
07:51 25/9/2025
Khoảnh khắc USV của Ukraine bị phá hủy gần bờ biển Novorossiysk, tại khu vực vịnh Tsemess.
18:11 24/9/2025
Một video đã ghi lại cảnh mặt đường sụp đổ chỉ trong chốc lát, tạo thành một hố tử thần sâu 50 m, cuốn theo 2 cột điện, hệ thống đường ống ngầm cùng một xe cảnh sát rơi xuống hố.