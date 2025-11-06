Biển Quy Nhơn nổi sóng, nước dâng cao nguy hiểm
Khi cơn bão số 13 áp sát đất liền, biển Quy Nhơn nổi sóng, nước dâng cao nguy hiểm.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn), cho biết "từ giờ đến 22h được đánh giá là 'thời điểm nguy hiểm nhất' của cơn bão".
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo KTTV quốc gia, nhận định bão số 13 còn có khả năng duy trì cường độ mạnh nhất trong khoảng 4-6 giờ tới trước khi mà hoàn lưu phía Tây của cơn bão va chạm với đất liền, do ma sát có thể làm cường độ bão giảm xuống 1-2 cấp.
Do ảnh hưởng của bão số 13, trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 6, giật cấp 10.
Tối 6/11, bão số 13 Kalmaegi đổ bộ Gia Lai - Đắk Lắk, mưa lớn và gió rít mạnh tại ga Diêu Trì (tỉnh Gia Lai).
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhấn mạnh bão số 13 đặc biệt nguy hiểm, nhiều nguy cơ ảnh hưởng rộng trên biển và đất liền.
Chuyên gia khí tượng cảnh báo Kalmaegi là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rộng. Đường đi và tác động tương tự với bão Damrey năm 2017 và Molave 2020, đều là cơn bão mạnh, gây nhiều thiệt hại.