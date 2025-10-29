Sau khi đổ bộ với sức gió giật cấp 14 vào ngày 5/10, bão Matmo đã gây mưa lớn cuốn một số tàu thuyền dạt vào bờ và khiến nhiều tuyến phố ở Quảng Đông chìm trong biển nước. Hàng loạt ôtô bị ngập sâu quá nửa bánh, giao thông tê liệt và cuộc sống người dân bị đảo lộn.