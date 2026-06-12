4 chàng trai rủ nhau đu trend nhảy thu clip triệu view
Phúc cùng 3 bạn người Mỹ "khuynh đảo" mạng xã hội bởi những clip nhảy đáng yêu.
Clip chủ tịch Chen Tao của Victory Giant Technology hôn cựu nhân viên kém 26 tuổi trong thang máy bị phát tán, khiến công ty chịu tổn thất nặng nề.
Phúc cùng 3 bạn người Mỹ "khuynh đảo" mạng xã hội bởi những clip nhảy đáng yêu.
Hình ảnh hàng chục người dân cùng tắm mát tại một con mương ở Thanh Hóa vào mỗi chiều hè thu hút hơn 1 triệu lượt xem.
Hát giao lưu ở một quán cà phê Hà Nội, Y Jôla Êban (người Ê-đê) nhận nhiều lời khen với giọng hát khỏe khoắn, cảm xúc.
Ở trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup giữa tuyển Anh và Costa Rica, cảnh một số cổ động viên ngồi sát sân ăn uống, dùng điện thoại gây tranh luận.
Thấy khách đưa 8 triệu cho hóa đơn 760.000 đồng, nữ chủ quán ở Bình Dương cũ (nay là TP.HCM) bất ngờ, sau đó trả lại phần thừa.
Sự cố bất ngờ xảy ra đúng lúc đoàn nhà trai chuẩn bị sang nhà gái bằng đò ở Cần Thơ. May mắn, quá trình đón dâu vẫn diễn ra thuận lợi.
Khoảnh khắc chàng trai bất ngờ quỳ gối, trao nhẫn kim cương cho bạn gái ngay tại vạch đích sau khi hoàn thành đường chạy thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
Bể bơi tự chế bất ngờ bung thành khi 5 em nhỏ đang nô đùa, khiến nước tràn ra sân làm ướt thóc vừa phơi của gia đình ở Hà Nội và tạo nên khoảnh khắc "bất lực" gây sốt MXH.
Phát hiện người phụ nữ ngang nhiên dắt chiếc xe đạp của gia đình đi, chị Hồ Minh Thu lập tức chạy ra ngăn lại và nhận về lời giải thích khiến nhiều người bất ngờ.
Trần xi măng thi công cách đây 3-4năm bất ngờ đổ sập khiến gia chủ ở Thanh Hóa lo lắng.