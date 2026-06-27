Iran san bằng tỷ số 1-1 trước Ai Cập
Sáng 27/6, Ramin Rezaeian có pha băng vào đá bồi chính xác gỡ hòa 1-1 cho Iran ở lượt đấu cuối bảng G World Cup 2026.
Sáng 27/6, Leandro Trossard đưa Bỉ vươn lên dẫn 1-0 trước New Zealand ở lượt đấu cuối bảng G World Cup 2026.
Sáng 27/6, Ramin Rezaeian có pha băng vào đá bồi chính xác gỡ hòa 1-1 cho Iran ở lượt đấu cuối bảng G World Cup 2026.
Đoạn video buổi tập mới nhất của tuyển Bồ Đào Nha được đăng tải vào tối 26/6 nhận được sự chú ý của nhiều CĐV trên X.
Sáng 27/6, Mahmoud Saber mở tỷ số ngay phút thứ 5, đưa Ai Cập vươn lên dẫn Iran 1-0 ở lượt đấu cuối bảng G World Cup 2026
Sáng 27/6, Baena ghi bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha trước Uruguay sau sai lầm của thủ thành Muslera ở lượt đấu cuối bảng H World Cup 2026.
Rạng sáng 27/6, bàn thắng của Iliman Ndiaye vào lưới Iraq giúp Senegal giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026 với tư cách một trong những đội hạng ba có thành tích tốt.
Phản ứng ngỡ ngàng của nam YouTuber kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ khi dự khán trận đấu giữa Pháp và Na Uy rạng sáng 27/6 nhanh chóng thu hút sự chú ý của CĐV trên X.
Rạng sáng 27/6, Doue có pha đánh đầu ấn định tỷ số 4-1 trước Na Uy ở lượt trận cuối bảng I World Cup 2026.
Đoạn video Leon Goretzka vô tình lên nhầm xe buýt của đội tuyển Ecuador sau trận đấu hôm 26/6 đang nhận được nhiều sự quan tâm của các CĐV trên X.
Ismaila Sarr có mặt đúng lúc, sút tung lưới Iraq, nhân đôi cách biệt cho Senegal ở lượt đấu cuối bảng I World Cup 2026 rạng sáng 27/6.
Rạng sáng 27/6, Ousmane Dembele có pha xử lý khéo léo, đưa tuyển Pháp vươn lên dẫn 1-0 trước Na Uy ở trận quyết định ngôi đầu bảng I World Cup 2026.