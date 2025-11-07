Ngày 14/10, một người đàn ông đưa em trai đến Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, Nghệ An khám. Tỏ ra khó chịu, người này to tiếng chửi bới bác sĩ, tcầm bút đe dọa "chọc vào mắt" bác sĩ.