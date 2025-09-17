4 giờ trước
08:43 17/9/2025
Thế giới
Nhiều tòa nhà đã bị phá hủy trong các cuộc không kích từ Israel vào đêm ngày 15/9, cư dân Palestine phải di dời, dọn dẹp đống đổ nát, thu nhặt đồ đạc và mang theo tài sản để bảo đảm an toàn.
12:28 15/9/2025
5.3K
Theo Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine, ông Keith Kellogg tuyên bố Ukraine đã trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới trong công nghệ thiết bị bay không người lái, vượt qua cả Mỹ.
15:00 15/9/2025
24.3K
Sáng ngày 15/9, bà Paetongtarn Shinawatra cùng vợ cũ và con gái út của ông Thaksin đã đến Nhà tù Klong Prem để thăm ông trong khoảng một giờ.
08:32 16/9/2025
3.6K
Ngày 16/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã phá hủy một chiếc tàu được cho là chở ma túy từ Venezuela, khiến 3 người thiệt mạng.
11:18 15/9/2025
1.8K
Ngày 14/9, báo Rossiyskaya Gazeta đưa tin Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko đã trực tiếp cấp cứu cho một người đàn ông Nga, 50 tuổi, bất ngờ lên cơn tăng huyết áp cấp trên một chuyến bay từ Moscow tới Hà Nội. Người bệnh đã tỉnh lại sau khoảng 1 giờ và đã tới Hà Nội an toàn.
08:55 15/9/2025
Đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 14/9 ghi lại hoạt động phóng tên lửa hành trình siêu thanh Zircon từ tàu khu trục Đô đốc Gorshkov thuộc Hạm đội Phương Bắc vào một mục tiêu trên Biển Barents.
14:26 13/9/2025
2.5K
Tập đoàn Epirus của Mỹ vừa ra mắt hệ thống vi sóng công suất cao Leonidas (IFPC-HPM), được phát triển nhằm triệt hạ và vô hiệu hóa cùng lúc nhiều máy bay không người lái.
16:06 12/9/2025
10.1K
Camera an ninh ghi lại cảnh một nhóm nghi phạm bịt mặt lao vào đập phá cửa hàng Fine Jewelry tại Milpitas vào ngày 10/9. Các nghi phạm đã bỏ chạy sau khi chủ tiệm nổ súng.
13:46 12/9/2025
16.2K
Theo tường thuật của Ủy viên Sở An toàn Công cộng Utah Beau Mason trong cuộc họp báo tối 11/9, đoạn video cho thấy nghi phạm vụ ám sát ông Charlie Kirk đã chạy trên mái một tòa nhà trong khuôn viên Đại học Utah Valley trước khi nhảy xuống đất.
08:37 11/9/2025
6.8K
Làn sóng bạo loạn kéo dài hai ngày tại Nepal đã khiến trụ sở Quốc hội nước này bị tàn phá nặng nề. Đoạn video do hãng tin ANI công bố ngày 10/9 cho thấy khung cảnh hoang tàn cả bên trong lẫn bên ngoài tòa nhà.