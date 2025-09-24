Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M
Video Thế giới

VIDEO MỚI

Sieu bao Ragasa can quet Philippines hinh anh

Siêu bão Ragasa càn quét Philippines

11:45 22/9/2025 11:45 22/9/2025 Thế giới 37.0K

Sáng 22/9, sức tàn phá của siêu bão Ragasa đã bắt đầu bao trùm tỉnh Cagayan (Philippines) và sẽ quét qua hoặc áp sát quần đảo Babuyan từ trưa đến chiều nay. Hiện cảnh báo bão cấp 5 đã được nâng lên tại phía bắc quần đảo Babuyan, trong khi một số khu vực thuộc Batanes và Cagayan chịu cảnh báo cấp 4.

Phi cong lien tuc bi nhac nho 'bo iPad xuong' hinh anh

Phi công liên tục bị nhắc nhở 'bỏ iPad xuống'

15:35 18/9/2025 15:35 18/9/2025 Thế giới 1.7K

“Tôi đã lặp lại 4 lần rồi, Spirit 1300. Tập trung đi. Bỏ iPad xuống”, một kiểm soát không lưu nhắc phi công Spirit 1300 chú ý, tránh đường cho chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Donald Trump vào ngày 17/9.

Can canh quoc yen xa hoa cua Vuong quoc Anh hinh anh

Cận cảnh quốc yến xa hoa của Vương quốc Anh

10:44 18/9/2025 10:44 18/9/2025 Thế giới 5.2K

Tối 17/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania tham dự quốc yến do Hoàng gia Anh tổ chức tại Đại sảnh St. George, Lâu đài Windsor. Ông Trump gọi chuyến thăm cấp nhà nước lần này là "một trong những vinh dự cao quý nhất cuộc đời".

UAV Ukraine san lung va ha guc UAV Nga hinh anh

UAV Ukraine săn lùng và hạ gục UAV Nga

12:28 15/9/2025 12:28 15/9/2025 Thế giới 5.6K

Theo Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine, ông Keith Kellogg tuyên bố Ukraine đã trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới trong công nghệ thiết bị bay không người lái, vượt qua cả Mỹ.

Bo truong Y te Nga cap cuu hanh khach tren may bay den Viet Nam hinh anh

Bộ trưởng Y tế Nga cấp cứu hành khách trên máy bay đến Việt Nam

11:18 15/9/2025 11:18 15/9/2025 Thế giới 2.0K

Ngày 14/9, báo Rossiyskaya Gazeta đưa tin Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko đã trực tiếp cấp cứu cho một người đàn ông Nga, 50 tuổi, bất ngờ lên cơn tăng huyết áp cấp trên một chuyến bay từ Moscow tới Hà Nội. Người bệnh đã tỉnh lại sau khoảng 1 giờ và đã tới Hà Nội an toàn.

FBI tung video nghi pham am sat dong minh ong Trump hinh anh

FBI tung video nghi phạm ám sát đồng minh ông Trump

13:46 12/9/2025 13:46 12/9/2025 Thế giới 16.5K

Theo tường thuật của Ủy viên Sở An toàn Công cộng Utah Beau Mason trong cuộc họp báo tối 11/9, đoạn video cho thấy nghi phạm vụ ám sát ông Charlie Kirk đã chạy trên mái một tòa nhà trong khuôn viên Đại học Utah Valley trước khi nhảy xuống đất.

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý