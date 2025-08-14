Cận cảnh nơi anh nông dân nuôi nhốt, nhân giống gà lôi trắng
Nơi anh Thái Khắc Thành nhân giống thành công 10 con gà lôi trắng là khu chuồng rộng khoảng 20m2, được dựng ngay trước sân nhà.
Ngày 14/8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 3 bình nước suối loại 20 lít rơi từ trên cao xuống khu vực có người và phương tiện qua lại.
Nơi anh Thái Khắc Thành nhân giống thành công 10 con gà lôi trắng là khu chuồng rộng khoảng 20m2, được dựng ngay trước sân nhà.
Chiều 13/8, sau khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại, anh Thái Khắc Thành (SN 1980) đã về đến quê nhà ở xóm Thịnh Tâm, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Dự kiến, sau khi đi qua lễ đài tại quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm.
10 tài xế của Công ty TNHH Du lịch mạo hiểm Ride of your Life bị xử phạt về hành vi vượt đèn đỏ, vi phạm luật giao thông tại giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ (TP.HCM).
Camera người dân trên quốc lộ 1A (tỉnh Lâm Đồng) đã ghi lại cảnh một thiếu niên điều khiển xe máy với tốc độ cao lao thẳng vào trung tá CSGT đang làm nhiệm vụ.
Ngày 12/8, tình trạng ùn tắc tại đường Vành đai 3 trên cao (Hà Nội) diễn ra nhiều giờ đồng hồ do có nhiều hàng rào công trường sửa chữa khe co giãn được dựng lên.
Ngày 13/8, chị H.T.T.K.T. (30 tuổi, trú xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) đăng tải clip anh trai dùng ghế đánh mình. Anh H.T.T. (34 tuổi, người đã dùng ghế đánh vào đầu chị T. như trong clip lan truyền) thừa nhận, hành vi này là hoàn toàn sai trái do không kiềm chế được nóng giận.
Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài khoảng 42 giây ghi lại cảnh người đàn ông được cho là thầy giáo đang dạy học tại Trường THPT Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) lao xe máy vào sân nhà học sinh và... tát em này.
Sau lễ đón, bà Kim Hye Kyung, Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc, đã mời Phu nhân Tổng Bí thư, bà Ngô Phương Ly, thưởng dự tiệc trà và cùng tham quan Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc.
Người đàn ông giả vờ hỏi mua rồi cướp vàng trong tiệm bỏ chạy. Một số người dân nghe tiếng tri hô cướp, đã rượt đuổi theo và bắt được nghi phạm.