Clip dam may den bao phu san bay Tan Son Nhat hinh anh

Clip đám mây đen bao phủ sân bay Tân Sơn Nhất

18:31 6/8/2025 18:31 6/8/2025 Xã hội 1.9K

Chiều ngày 6/8, thời tiết tại TP.HCM khá oi bức, bầu trời ở nhiều khu vực có mây đen dày đặc. Khoảng 18h, sân bay Tân Sơn Nhất bị bao phủ bởi một lớp mây tối, gây cảm giác bức bối và làm giảm tầm nhìn.

Ran ‘khong lo’ trong nha dan o TP.HCM hinh anh

Rắn ‘khổng lồ’ trong nhà dân ở TP.HCM

20:11 4/8/2025 20:11 4/8/2025 Xã hội 7.5K

Chiều 4/8, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip cảnh một con rắn lớn xuất hiện trong nhà dân. Rắn có thân hình to, dài khiến những người có mặt không ai dám lại gần vì sợ bị tấn công.

Hien truong vu lat xe khach o Ha Tinh hinh anh

Hiện trường vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh

09:12 25/7/2025 09:12 25/7/2025 Xã hội 17.7K

Sáng 25/7, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Sông Trí (Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ giao thông nghiêm trọng khiến ít nhất 9 người tử vong.

