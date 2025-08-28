44 phút trước
06:12 28/8/2025
Xã hội
Mong ước được về Hà Nội xem diễu binh và thực hiện nguyện vọng vào lăng viếng Bác của cụ Đặng Thị Thịnh (nay đã ngoài 90 tuổi) đã thành hiện thực. Từ tỉnh Ninh Bình, chị Nguyễn Thị Duyên, con dâu của cụ Thịnh, đưa mẹ bắt ôtô từ bến xe Phủ Lý lên Hà Nội xem diễu binh và dự định vào viếng Lăng Bác.
10 giờ trước
20:56 27/8/2025
Xã hội
1.2K
20h ngày 27/8, hơn 40.000 người tham gia buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.
11 giờ trước
20:10 27/8/2025
Xã hội
1.2K
Cây cầu chữ Y nổi tiếng bên hồ Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Nguyên nhân được xác định do người dân đốt vàng mã sau khi thờ cúng trong tháng “cô hồn”.
18 giờ trước
12:37 27/8/2025
Xã hội
1.3K
Đoạn clip do người dân ghi lại rạng sáng 27/8 cho thấy, chiếc xe tải đang lưu thông theo hướng từ Lào Cai đi Sa Pa thì bất ngờ đất đá trên taluy dương rung chuyển, trượt xuống.
10:12 26/8/2025
10:12 26/8/2025
Xã hội
6.5K
Chiều 25/8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Hà Huy Giáp (phường An Phú Đông, TP.HCM) khiến tài xế xe công nghệ tử vong tại chỗ.
20:09 25/8/2025
20:09 25/8/2025
Xã hội
1.2K
Thấy người đi xe máy tông gãy barie rồi bất tỉnh ngay gần đường ray, hai nhân viên gác chắn cùng người dân nhanh chóng đưa nạn nhân ra ngoài, báo hiệu tàu SE12 dừng lại kịp.
19:38 25/8/2025
19:38 25/8/2025
Xã hội
17.6K
Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kèm theo gió mạnh đã quật ngã, làm bất gốc nhiều cây xanh ở phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa.
19:20 24/8/2025
19:20 24/8/2025
Xã hội
10.2K
Tối 24/8, buổi tổng hợp luyện lần 2 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình cùng các tuyến phố trung tâm.
18:15 24/8/2025
18:15 24/8/2025
Xã hội
4.5K
Tại đường Thanh Niên, đông đảo người dân có mặt chờ đợi chiêm ngưỡng dàn xe tăng, khí tài quân sự của Việt Na. Cờ đỏ sao vàng tung bay tạo nên một không gian vừa trang nghiêm vừa rộn ràng.
17:19 24/8/2025
17:19 24/8/2025
Xã hội
5.5K
Đoàn xe tăng tiến qua các con phố trung tâm Hà Nội trong tiếng reo hò phấn khích của người dân hai bên đường.