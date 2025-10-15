08:29 14/10/2025
Xã hội
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 là đại hội đầu tiên của Đảng bộ TP.HCM sau khi sáp nhập tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP.HCM, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo".
06:58 14/10/2025
Lực lượng thi công đã hoàn thành các công đoạn khắc phục cuối cùng, đảm bảo tàu có thể chạy qua đoạn đường sắt bị nước lũ gây xói lở nền đường tại khu vực xã Trung Giã (Hà Nội).
22 giờ trước
06:05 15/10/2025
Xã hội
Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đang mời hai nhóm người trong vụ ẩu đả trên quốc lộ 28 sau va chạm ô tô lên làm việc.
19:07 14/10/2025
Xã hội
Biểu tượng con tôm Cà Mau là một trong những điểm nhấn tại quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên, Cà Mau) với số vốn đầu tư khoảng 22 tỷ đồng.
19:09 14/10/2025
Ông N.T.H. (39 tuổi), nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ cháy nhà xưởng công ty chuyên sản xuất viên nén ở phường Tân Hiệp (TP.HCM), được giải cứu nhưng đã tử vong.
20:45 12/10/2025
Xã hội
Người bán vé số hoảng hốt vừa chạy theo vừa tri hô, song đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát.
17:09 12/10/2025
Đàn cá heo bơi tung tăng gần đảo Hòn Cau được người dân ghi lại.
14:00 9/10/2025
Sớm ngày 9/10, khi vừa qua khỏi nút giao quốc lộ 28B trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (đoạn qua tỉnh Lâm Đồng) khoảng 2 km, tài xế bất ngờ phát hiện khói và lửa bốc lên.
16:26 8/10/2025
Xã hội
Ngày 8/10, UBND xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) cho biết công an xã đang làm rõ vụ việc một bé trai 11 tuổi nghi bị người phụ nữ giật vé số khi đang bán dọc tuyến đường trên địa bàn.
10:58 8/10/2025
Xã hội
Sáng ngày 8/10, đại diện lãnh đạo UBND xã Bình Dương (Gia Lai) thông tin nam thanh niên lái ôtô 7 chỗ tông vào quán nhậu trên địa bàn, gây chết người đã ra đầu thú.