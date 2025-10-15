Vào khoảng 16h05 ngày 20/9, tại cây xăng Mai Dịch 1, phường Phú Diễn, ôtô Mercedes biển số Hà Nội đang lùi vào đổ xăng bỗng rồ ga, húc đổ cột bơm, đè lên nhân viên đang đứng bơm xăng cho xe máy.