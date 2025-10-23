Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Video truc tiep Dai hoi Dai bieu Dang bo TP.HCM lan I hinh anh

Video trực tiếp Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I

08:29 14/10/2025 08:29 14/10/2025 Xã hội 2.9K

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 là đại hội đầu tiên của Đảng bộ TP.HCM sau khi sáp nhập tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP.HCM, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo".

Vo mang dap Thuy dien Bac Khe hinh anh

Vỡ mảng đập Thủy điện Bắc Khê

16:03 7/10/2025 16:03 7/10/2025 Xã hội 8.7K

Trưa 7/10, một mảng lớn ở đập Thủy Điện Bắc Khê (xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũ) tỉnh Lạng Sơn bị vỡ, dẫn đến nước đổ tràn xuống khu vực hạ lưu sông Kỳ Cùng.

'Bo nao' 3.500 ty dong cua san bay Long Thanh hinh anh

'Bộ não' 3.500 tỷ đồng của sân bay Long Thành

06:00 4/10/2025 06:00 4/10/2025 Kinh doanh 10.9K

Tháp không lưu là nơi các kiểm soát viên điều hành và giám sát hoạt động của máy bay trên mặt đất, đường lăn, đường băng và không phận, bảo đảm an toàn cho hàng trăm nghìn chuyến bay mỗi năm.

