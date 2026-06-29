Xe tải và ôtô con va chạm tại nút giao trên đường dẫn lên cao tốc Bắc - Nam
Vụ va chạm khiến cả 2 phương tiện hư hỏng, may mắn không có thiệt hại về người.
Người đàn ông ở Đắk Lắk bị tàu hỏa tông dẫn đến đa chấn thương.
Vụ va chạm khiến cả 2 phương tiện hư hỏng, may mắn không có thiệt hại về người.
Vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ôtô trên tuyến Quốc lộ 37, đoạn qua địa bàn xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh.
Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông không đội mũ bảo hiểm chạy xe máy trên quốc lộ, trong khi con chó đứng phía trước xe lại đội mũ bảo hiểm gây xôn xao dư luận.
Chiều 8/5, một vụ cháy xe máy xảy ra trên Cầu Bình Lợi khiến nhiều người đi đường hoảng hốt, giao thông qua khu vực ùn ứ cục bộ trong giờ cao điểm.
Từ mâu thuẫn cá nhân, nhóm đối tượng ở TP.HCM đi xe máy áp sát, dùng nón bảo hiểm tấn công người đi đường giữa ban ngày.
Chiều 1/5, xe ô tô BKS 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy An (sinh 2002, thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) điều khiển ghé cây xăng Petrolimex số 90 để đổ xăng thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.
Vụ va chạm giữa ôtô 5 chỗ và xe máy trên cầu Bình Thuận, xã Bình Mỹ (TP.HCM) tối 3/5 khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ, hai người thân trong gia đình bị thương nặng.
Một đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm bị hai người khác đánh bằng mũ bảo hiểm khi đang chạy xe máy trên đường Lê Lợi (phường Tam Thắng, TP.HCM).
Chiều 1/5, ông Trương Công Sơn, Chủ tịch UBND xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng, cho biết trên địa bàn xảy ra vụ cháy ôtô tại cửa hàng xăng dầu khiến hai người tử vong.
Do bức xúc, Gia quay lại chửi bới, dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại rồi sau đó cả hai dừng xe lao vào đánh nhau, gây mất an ninh trật tự và làm ngã xe người đi đường.