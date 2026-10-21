Sân bay Long Thành tăng tốc thi công các hạng mục quan trọng
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết đang tập trung nguồn lực cho các gói thầu, hạng mục quan trọng nhằm kiểm soát tiến độ trong giai đoạn cuối của dự án.
5h ngày 21/10, tại công trường Bến Bạch Đằng - Thủ Thiêm, lễ hợp long nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn mở đầu chặng lắp đặt kết cấu vòm thép vào vị trí thiết kế.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết đang tập trung nguồn lực cho các gói thầu, hạng mục quan trọng nhằm kiểm soát tiến độ trong giai đoạn cuối của dự án.
Nhà máy suất ăn hàng không Phú Quốc có diện tích sàn 33.500 m2 đang được gấp rút hoàn thiện, dự kiến đưa những suất ăn đầu tiên lên máy bay từ giữa tháng 12.
Việc đưa Airbus A330 vào đội bay giúp Sun PhuQuoc Airways tăng năng lực khai thác các đường bay quốc tế tầm xa, hướng tới các thị trường Nga, Kazakhstan, Nhật Bản và Australia.
Nhà thầu đang huy động hàng trăm máy móc, tăng tốc hoàn thiện các hạng mục tại nút giao Tân Hiệp và cầu Phước Khánh để thông xe toàn tuyến vào cuối tháng 9.
Vành đai 4 TP.HCM được kỳ vọng trở thành một trong những trục giao thông chiến lược của khu vực phía Nam, tăng cường kết nối giữa Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên.
Đường Vành đai 3 TP.HCM đi qua địa bàn TP Đồng Nai đóng vai trò quan trọng trong kết nối giao thông vùng Đông Nam Bộ cũng như với sân bay quốc tế Long Thành.
Nhà thầu đang huy động hàng trăm máy móc, tăng tốc hoàn thiện các hạng mục tại nút giao Tân Hiệp và cầu Phước Khánh để thông xe toàn tuyến vào tháng 9.
Trên công trường, các nhà thầu đồng loạt triển khai 67 mũi thi công, tập trung xử lý nền đất yếu, xây dựng cầu, cống và gia tải nền đường nhằm bảo đảm tiến độ dự án.
Trên công trường dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới đang được huy động để tăng tốc thi công các hạng mục chính.
Dòng sông, kênh đào bao quanh dự án, đường dạo bộ, đạp xe, quảng trường kết nối cư dân hay chuỗi hoạt động cộng đồng phong phú... tạo nên sức sống tại các khu đô thị Nam Long.