17 km cầu cạn Vành đai 3 TP.HCM 'chạy nước rút' để thông xe
Đoạn Vành đai 3 trên cao dài khoảng 17 km từ nút giao kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến Tân Vạn, đã cơ bản hoàn thành, đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.
Đến nay, sản lượng thi công đạt hơn 81%, đang bước vào giai đoạn cao điểm với khối lượng công việc lớn, đòi hỏi các nhà thầu tiếp tục tăng cường nguồn lực để bảo đảm tiến độ.
Đoạn Vành đai 3 trên cao dài khoảng 17 km từ nút giao kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến Tân Vạn, đã cơ bản hoàn thành, đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.
Dàn robot hình người nhảy múa, đón khách tham quan các gian hàng triển lãm về sản phẩm công nghệ cao, đô thị xanh và sản phẩm xanh, thuộc khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.
5h ngày 21/10, tại công trường Bến Bạch Đằng - Thủ Thiêm, lễ hợp long nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn mở đầu chặng lắp đặt kết cấu vòm thép vào vị trí thiết kế.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết đang tập trung nguồn lực cho các gói thầu, hạng mục quan trọng nhằm kiểm soát tiến độ trong giai đoạn cuối của dự án.
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Việc đưa Airbus A330 vào đội bay giúp Sun PhuQuoc Airways tăng năng lực khai thác các đường bay quốc tế tầm xa, hướng tới các thị trường Nga, Kazakhstan, Nhật Bản và Australia.
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Vành đai 4 TP.HCM được kỳ vọng trở thành một trong những trục giao thông chiến lược của khu vực phía Nam, tăng cường kết nối giữa Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên.
Đường Vành đai 3 TP.HCM đi qua địa bàn TP Đồng Nai đóng vai trò quan trọng trong kết nối giao thông vùng Đông Nam Bộ cũng như với sân bay quốc tế Long Thành.
Nhà thầu đang huy động hàng trăm máy móc, tăng tốc hoàn thiện các hạng mục tại nút giao Tân Hiệp và cầu Phước Khánh để thông xe toàn tuyến vào tháng 9.