Người biểu tình châm lửa đốt trụ sở chính phủ Nepal
Ngày 9/9, người biểu tình được cho là đã phá vỡ cổng phía Tây của Cung điện Singha Durbar, xông vào khu vực cấm và châm lửa đốt một phần cổng vào.
Đoạn video từ camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc một cuộc không kích của Israel đánh trúng tòa nhà ở Doha, trong vụ tấn công nhằm vào các thủ lĩnh Hamas tại Qatar ngày 9/9.
Bộ ba tên lửa hạt nhân chiến lược của Trung Quốc gồm JL-1, JL-3, DF-61 phô diễn trong lễ duyệt binh 3/9. Đây là những vũ khí được thiết kế cho tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
Hàng ngũ dân quân nữ Trung Quốc trong quân phục ngụy trang sa mạc, đội mũ rộng vành, khăn quàng đỏ nổi bật, súng trên tay bước đều mạnh mẽ và khí thế trên Quảng trường Thiên An Môn trong lễ duyệt binh Trung Quốc ngày 3/9.
Truyền hình trực tiếp của đài CCTV ghi lại cảnh Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình thảo luận về vấn đề cấy ghép nội tạng và khả năng con người có thể sống đến 150 tuổi.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã di chuyển trên cùng một chiếc xe từ tiệc đón của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến nơi diễn ra cuộc gặp song phương.
Trước giờ khai màn lễ duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn sáng 3/9, Chủ tịch Tập Cận Bình cùng phu nhân đón tiếp các nguyên thủ quốc tế trên thảm đỏ, chụp ảnh lưu niệm, sau đó cùng khách mời tiến vào khán đài trung tâm.
Sáng 3/9, tại Quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc tổ chức Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xuất hiện trên chiếc xe mui trần Hongqi - Hồng Kỳ màu đen để duyệt binh và chào các đơn vị quân đội sáng 3/9.
Các đội hình bộ binh, xe cơ giới và vũ khí cùng các máy bay chiến đấu của Trung Quốc cất cánh từ nhiều sân bay tiến vào Quảng trường Thiên An Môn tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít sáng 3/9.
Tổng thống Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã đánh chìm một “tàu chở ma túy” từ Venezuela, tiêu diệt 11 thành viên Tren de Aragua. Washington coi đây là cảnh báo cứng rắn với các băng đảng.