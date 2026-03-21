Iran phóng tên lửa báo thù dữ dội, Israel liên tục hứng đòn

12:54 18/3/2026 12:54 18/3/2026 Thế giới 41.6K

Video do hãng thông tấn Tasnim của Iran đăng tải, ghi lại cảnh các tên lửa phóng về phía Tel Aviv (Israel) “để trả đũa” vụ sát hại lãnh đạo an ninh quốc gia Ali Larijani. Đại tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, tuyên bố "ông Trump hãy chờ đợi những bất ngờ từ chúng tôi”.

Khói lửa bốc lên từ khách sạn Al‑Rasheed

10:56 17/3/2026 10:56 17/3/2026 Thế giới 17.5K

Video được xác thực bởi CNN cho thấy khói và lửa bốc lên từ khách sạn Al‑Rasheed tại Baghdad, Iraq. Cùng thời điểm, Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad cũng bị tấn công. Ở miền Nam Iraq, mỏ dầu Majnoon bị nhắm đến.

Đám cháy tại mỏ khai thác khí đốt Shah của UAE

10:55 17/3/2026 10:55 17/3/2026 Thế giới 13.5K

Giới chức Abu Dhabi (UAE) đã đình chỉ hoạt động tại mỏ khí đốt Shah sau một vụ tấn công bằng UAV gây cháy tại đây. Tại thành phố Fujairah (UAE), đám cháy bùng phát tại Khu công nghiệp dầu mỏ Fujairah cũng vì UAV.

Tên lửa Israel tấn công thành phố Isfahan của Iran

16:20 15/3/2026 16:20 15/3/2026 Thế giới 8.4K

CNN xác thực video cho thấy có khói lớn bốc lên tại thành phố Isfahan thuộc miền Trung Iran. Truyền thông nhà nước Iran ngày 15/3 cho biết “một số địa điểm tại Isfahan đã bị tên lửa tấn công” từ máy bay chiến đấu của Mỹ và Israel.

Tàu chở dầu Mỹ bốc cháy gần eo biển Hormuz

16:00 14/3/2026 16:00 14/3/2026 Thế giới 42.1K

Một tàu chở dầu của Mỹ đã bốc cháy sau một vụ tấn công ngoài khơi Sharjah, UAE, gần eo biển Hormuz trong ngày 14/3. Hình ảnh từ video do Press TV công bố cho thấy đám cháy lớn và cột khói đen bốc lên trên tàu.

Người dân chờ đổ xăng ở Dhaka và nạp bình gas ở Gorakhpur

11:25 14/3/2026 11:25 14/3/2026 Thế giới 2.6K

Khu vực Nam Á đặc biệt dễ bị tổn thương do phụ thuộc lớn vào nguồn nhập khẩu dầu và khí đốt từ Trung Đông. Hiện tại, cuộc sống của người dân tại nhiều quốc gia trong khu vực bị đảo lộn vì những việc đơn giản hàng ngày như đổ xăng, nạp bình gas nay đều thách thức sự kiên nhẫn chờ đợi.

Mỹ nạp bom phá boongke lên oanh tạc cơ B-1

09:18 13/3/2026 09:18 13/3/2026 Thế giới 41.5K

Video ghi lại cảnh ít nhất một chiếc máy bay ném bom chiến lược Rockwell B-1 Lancer tại căn cứ RAF Fairford ở Anh được tháo bệ phóng tên lửa khỏi khoang vũ khí, trong khi bom dẫn đường JDAM đang được nạp lên máy bay. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự với Iran leo thang.

Israel tung video phá hủy 250 UAV của Iran

21:10 12/3/2026 21:10 12/3/2026 Thế giới 32.0K

Đoạn video được Lực lượng Phòng vệ Israel đăng tải cho thấy không quân nước phát hiện các binh sĩ Iran đang trang bị vũ khí cho một UAV chuẩn bị phóng về phía Israel. Sau khi xác định mục tiêu, lực lượng này lập tức tấn công, phá hủy bệ phóng cùng nhóm binh sĩ và ngăn chặn kế hoạch phóng UAV.

Khoảnh khắc Patriot UAE khai hỏa chặn tên lửa Iran

15:26 12/3/2026 15:26 12/3/2026 Thế giới 1.6K

Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy hệ thống Patriot ở UAE phóng ít nhất 6 quả đạn đánh chặn để bảo vệ kho dầu Fujairah trước đòn tập kích của Iran, song ít nhất hai quả vẫn xuyên thủng lưới phòng không.

Mỹ tung video xóa sổ các cơ sở tên lửa đạn đạo và UAV Iran

07:23 12/3/2026 07:23 12/3/2026 Thế giới 7.0K

CENTCOM công bố đoạn video mới về cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran. Chỉ huy CENTCOM cho biết kể từ khi chiến dịch bắt đầu, lực lượng Mỹ đã tấn công hơn 5.500 mục tiêu bên trong Iran, trong đó có hơn 60 tàu thuyền, bằng nhiều loại vũ khí chính xác.

Iran phóng 'quái vật' tên lửa siêu vượt âm mang đầu đạn 1,8 tấn

09:42 11/3/2026 09:42 11/3/2026 Thế giới 70.6K

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã phóng loạt UAV và tên lửa chiến lược, gồm Qadr, Emad, Fattah và tên lửa siêu vượt âm Khyber trong đợt tấn công thứ 34 nhằm vào Israel và các mục tiêu của Mỹ trong khu vực, cho rằng chiến trường đã bước sang “một giai đoạn mới”.

Mỹ phá hủy tàu rải thủy lôi tại eo biển Hormuz

06:44 11/3/2026 06:44 11/3/2026 Thế giới 65.4K

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng tải trên X đoạn video ghi lại một số vụ tấn công của Mỹ nhằm vào tàu hải quân và tàu rải thủy lôi của Iran. Các vụ tấn công diễn ra ở khu vực eo biển Hormuz trong ngày 10/3 theo giờ địa phương.

