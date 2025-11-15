Thái Lan rực sáng trong lễ hội Loy Krathong
Dưới ánh nến của hàng nghìn ngọn đèn hoa đăng và những màn trình diễn âm thanh - ánh sáng ấn tượng, du khách như ngược dòng thời gian, chiêm ngưỡng vẻ đẹp choáng ngợp của cố đô Sukhothai (Thái Lan).
Xói mòn bờ biển nghiêm trọng do bão Kalmaegi gây ra đã làm lộ ra khung của một con tàu buôn gỗ bị đắm hàng thế kỷ ngoài khơi bãi biển Tân Thành ở Hội An.
Hà Giang bước vào mùa hoa tam giác mạch thu hút đông khách du lịch.
Dòng phương tiện tăng đột biến trên các tuyến đèo dốc Hà Giang khiến nhiều du khách phải chờ tới 30 phút để di chuyển.
Sáng sớm, những nếp nhà sàn, ruộng lúa bậc thang ở Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, Thanh Hóa chìm trong sương sớm, tạo nên khung cảnh kỳ vĩ, yên bình.
Hình ảnh về sư tử chân ngắn nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, tạo ra làn sóng bình luận sôi nổi. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước ngoại hình vừa oai vệ vừa có phần “ngộ nghĩnh” của con vật.
Lớp sương mù dày đặc phủ kín phố biển Nha Trang từ sáng sớm, khiến nhiều địa điểm quen thuộc trở nên mờ ảo. Hiện tượng thời tiết bất thường xuất hiện ít ngày trước khi bão số 13 được dự báo vào Biển Đông và có thể ảnh hưởng Nam Trung Bộ.
Biển mây dày dặc bao phủ Khu du lịch Quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
Hành trình 3 năm bảo tồn và tu bổ tổng thể đã mang đến một diện mạo mới đầy kiêu hãnh cho Điện Thái Hòa - biểu tượng quyền lực và tinh hoa văn hóa của triều Nguyễn.
Nhóm du khách từ Hà Nội bắt đầu hành trình ra sân bay Phú Bài (Huế) trong bối cảnh thành phố chìm sâu trong nước lũ lịch sử.
Hết mùa lúa vàng, cánh đồng Tam Cốc (Ninh Bình) lại khiến du khách mê mẩn bởi sắc hồng của hoa súng bên dòng sông Ngô Đồng.