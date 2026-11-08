Chiều 7/11, một vụ cháy tại phường Tân Khánh, TP.HCM xảy ra tại nhà xưởng khoảng 1.700 m² và cháy lan sang xưởng liền kề. Lực lượng chức năng khẩn trương chữa cháy, đến 20h10 cùng ngày thì khống chế được đám cháy.
Hơn 4 giờ sáng 4/10, người dân phát hiện khói, lửa bùng lên từ bên trong công ty sản xuất ghế trên đường Trần Văn Giàu, TP.HCM. Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 9, Công an TP.HCM đã tiếp cận và phun nước dập lửa.
khoảng 15h ngày 9/8, ôtô mang biển số Cần Thơ đang lưu thông theo hướng từ TP.HCM đi Phan Thiết. Khi đang trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua xã Sông Phan), xe bất ngờ húc vào đuôi xe bán tải biển số Hà Nội chạy phía trước. Sau đó, 5 ôtô phía sau lần lượt va chạm vào nhau.
Chị P. là một trong ba cô gái bị sóng cuốn vào sáng 8/8 tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, đã được tàu biên phòng đưa vào bờ an toàn sau nhiều giờ bị sóng cuốn trôi dạt trên biển.
Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) công an tỉnh Sơn La đã khẩn trương triển khai lực lượng, sử dụng thiết bị chuyên dụng phá cabin xe tải bị biến dạng, giải cứu thành công tài xế.
Theo một số nhân chứng, chiều 25/7 tại Hà Nội, lửa bùng phát tại quán bia ở đường Tân Triều mới (đường 25m). Nhiều người nghe thấy tiếng nổ, nghi bình gas từ quán bia. Sau đó, đám cháy lan rộng ra dãy nhà xưởng xung quanh.
Một ngày sau vụ trọng án kinh hoàng khiến 5 người thương vong xảy ra tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, tang thương bao trùm xóm nhỏ vốn yên bình. Trước căn nhà nơi bi kịch xảy ra, nhiều người dân chưa nguôi ám ảnh khi nhắc lại những tiếng hô hoán thất thanh vang lên vào chiều tối 20/6.
Trưa 14/6, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu vượt Tân Thới Hiệp (phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) khiến một ôtô 4 chỗ bị hư hỏng nặng, dải phân cách trên cầu vượt bị tông sập, giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.