Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M
Video Xã hội

VIDEO MỚI

Lexus gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc

Lexus gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc

Xã hội 9.9K

Theo clip từ camera hành trình ghi lại, ôtô Lexus có dấu hiệu đánh võng rồi dừng đột ngột trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, gây tai nạn liên hoàn với 2 xe phía sau.

Bên trong toà nhà Bưu điện Hà Nội

Bên trong toà nhà Bưu điện Hà Nội

Xã hội

Bưu điện Hà Nội gắn liền lịch sử khu vực hồ Gươm. Sở Xây dựng Hà Nội đang lấy ý kiến về đề xuất nghiên cứu hạ giải một phần công trình để tái hiện không gian chùa Báo Ân xưa.

Video cô gái kể về 8 giờ trôi dạt trên biển

Video cô gái kể về 8 giờ trôi dạt trên biển

Xã hội 4.6K

Chị P. là một trong ba cô gái bị sóng cuốn vào sáng 8/8 tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, đã được tàu biên phòng đưa vào bờ an toàn sau nhiều giờ bị sóng cuốn trôi dạt trên biển.

Video cháy lớn ở làng Triều Khúc

Video cháy lớn ở làng Triều Khúc

Xã hội

Theo một số nhân chứng, chiều 25/7 tại Hà Nội, lửa bùng phát tại quán bia ở đường Tân Triều mới (đường 25m). Nhiều người nghe thấy tiếng nổ, nghi bình gas từ quán bia. Sau đó, đám cháy lan rộng ra dãy nhà xưởng xung quanh.

Clip vụ ẩu đả trên đường phố

Clip vụ ẩu đả trên đường phố

Xã hội

Hai nhóm thanh thiếu niên lao vào đánh nhau, trong đó một người bị đánh hội đồng giữa đường Hoàng Sa, gần cầu Công Lý (phường Xuân Hòa, TPHCM), đang gây bức xúc trên mạng xã hội.

Hiện trường cháy rừng ở Nghệ An

Hiện trường cháy rừng ở Nghệ An

Xã hội

Tối 21/6, Rừng ở xã Thiên Nhẫn (tỉnh Nghệ An) bốc cháy dữ dội; lực lượng chức năng đang nỗ lực tiếp cận, không chế vụ cháy rừng trên địa bàn.

Lời kể ám ảnh của nhân chứng trong vụ thảm án ở Bắc Ninh

Lời kể ám ảnh của nhân chứng trong vụ thảm án ở Bắc Ninh

Xã hội 5.6K

Một ngày sau vụ trọng án kinh hoàng khiến 5 người thương vong xảy ra tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, tang thương bao trùm xóm nhỏ vốn yên bình. Trước căn nhà nơi bi kịch xảy ra, nhiều người dân chưa nguôi ám ảnh khi nhắc lại những tiếng hô hoán thất thanh vang lên vào chiều tối 20/6.

Clip: Ôtô va chạm container, lao vào dải phân cách

Clip: Ôtô va chạm container, lao vào dải phân cách

Xã hội

Trưa 14/6, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu vượt Tân Thới Hiệp (phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) khiến một ôtô 4 chỗ bị hư hỏng nặng, dải phân cách trên cầu vượt bị tông sập, giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý