Ngày 26/11, mạng xã hội chia sẻ clip vụ va chạm xảy ra trên đường Nguyễn Trãi hướng về Ngã Tư Sở (Hà Nội). Tài xế ôtô tải 30M.864.54 đánh lái sang bên phải, tông xe máy đi cùng chiều khiến 2 người trên xe loạng choạng tay lái rồi ngã ra đường.
Khoảng 19h ngày 21/11, tàu QB-98163-TS đang đánh bắt hải sản cách cửa Gianh khoảng 63 hải lý về phía đông thì bất ngờ bị nước tràn vào. Tàu cá hoạt động gần đó đã ứng cứu, đưa cả 6 thuyền viên gặp nạn đến nơi an toàn.
Ngày 21/11, một phương tiện lưu thông trên đường Lê Đức Anh, TP.HCM, đã làm đổ dầu xuống mặt đường rồi rời khỏi hiện trường. Nhiều ô tô trượt bánh, mất lái, xảy ra va chạm liên tiếp. Lực lượng CSGT được huy động đến hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp xử lý các phương tiện gặp sự cố.
Chiều 7/11, một vụ cháy tại phường Tân Khánh, TP.HCM xảy ra tại nhà xưởng khoảng 1.700 m² và cháy lan sang xưởng liền kề. Lực lượng chức năng khẩn trương chữa cháy, đến 20h10 cùng ngày thì khống chế được đám cháy.
Hơn 4 giờ sáng 4/10, người dân phát hiện khói, lửa bùng lên từ bên trong công ty sản xuất ghế trên đường Trần Văn Giàu, TP.HCM. Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 9, Công an TP.HCM đã tiếp cận và phun nước dập lửa.
khoảng 15h ngày 9/8, ôtô mang biển số Cần Thơ đang lưu thông theo hướng từ TP.HCM đi Phan Thiết. Khi đang trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua xã Sông Phan), xe bất ngờ húc vào đuôi xe bán tải biển số Hà Nội chạy phía trước. Sau đó, 5 ôtô phía sau lần lượt va chạm vào nhau.
Chị P. là một trong ba cô gái bị sóng cuốn vào sáng 8/8 tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, đã được tàu biên phòng đưa vào bờ an toàn sau nhiều giờ bị sóng cuốn trôi dạt trên biển.
Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) công an tỉnh Sơn La đã khẩn trương triển khai lực lượng, sử dụng thiết bị chuyên dụng phá cabin xe tải bị biến dạng, giải cứu thành công tài xế.
Theo một số nhân chứng, chiều 25/7 tại Hà Nội, lửa bùng phát tại quán bia ở đường Tân Triều mới (đường 25m). Nhiều người nghe thấy tiếng nổ, nghi bình gas từ quán bia. Sau đó, đám cháy lan rộng ra dãy nhà xưởng xung quanh.