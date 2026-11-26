Ôtô tông vào xe máy có thùng hàng rồi bỏ chạy
Đội CSGT đường bộ số 8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đang xác minh, giải quyết vụ ô tô tông vào xe máy chở hàng rồi bỏ chạy.
Ngày 26/11, mạng xã hội chia sẻ clip vụ va chạm xảy ra trên đường Nguyễn Trãi hướng về Ngã Tư Sở (Hà Nội). Tài xế ôtô tải 30M.864.54 đánh lái sang bên phải, tông xe máy đi cùng chiều khiến 2 người trên xe loạng choạng tay lái rồi ngã ra đường.
Đội CSGT đường bộ số 8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đang xác minh, giải quyết vụ ô tô tông vào xe máy chở hàng rồi bỏ chạy.
Tính đến 16h ngày 24/11, Sở Y tế Hà Nội cho biết, đã có 6 người tử vong, 10 người bị thương liên quan vụ nổ khí gas trên phố Nguyễn Văn Tuyết.
Hình ảnh từ camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ nổ lớn sáng 24/11 trên đường Nguyễn Văn Tuyết (Đống Đa, Hà Nội). Vụ nổ khiến nhiều người dân hoảng loạn bỏ chạy.
Khoảng 19h ngày 21/11, tàu QB-98163-TS đang đánh bắt hải sản cách cửa Gianh khoảng 63 hải lý về phía đông thì bất ngờ bị nước tràn vào. Tàu cá hoạt động gần đó đã ứng cứu, đưa cả 6 thuyền viên gặp nạn đến nơi an toàn.
Ngày 21/11, một phương tiện lưu thông trên đường Lê Đức Anh, TP.HCM, đã làm đổ dầu xuống mặt đường rồi rời khỏi hiện trường. Nhiều ô tô trượt bánh, mất lái, xảy ra va chạm liên tiếp. Lực lượng CSGT được huy động đến hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp xử lý các phương tiện gặp sự cố.
Theo ghi nhận của phóng viên VTC News vào nửa đêm, rạng sáng 13/10, trước cửa sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội có hiện tượng đi xe bốc đầu, luồn lách bất chấp nguy hiểm.
Cột khói cao hàng chục mét, nhiều người dân xung quanh khu vực hô hoán tham gia khống chế đám cháy tàu chở dầu neo đậu tại cảng Phước Tỉnh, xã Long Hải, TP.HCM.
Vụ ẩu đả liên quan Võ Tuyết Sang tháng 10/2025 từng gây xôn xao mạng xã hội. Võ Tuyết sang sau đó bị xử phạt hành chính. Clip nạn nhân cung cấp.
Chiều 7/11, một vụ cháy tại phường Tân Khánh, TP.HCM xảy ra tại nhà xưởng khoảng 1.700 m² và cháy lan sang xưởng liền kề. Lực lượng chức năng khẩn trương chữa cháy, đến 20h10 cùng ngày thì khống chế được đám cháy.
Khoảng 21h ngày 1/11, cán bộ, chiến sĩ tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phát hiện một người đàn ông bị đuối nước và giải cứu thành công.