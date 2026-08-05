Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) công an tỉnh Sơn La đã khẩn trương triển khai lực lượng, sử dụng thiết bị chuyên dụng phá cabin xe tải bị biến dạng, giải cứu thành công tài xế.
Theo một số nhân chứng, chiều 25/7 tại Hà Nội, lửa bùng phát tại quán bia ở đường Tân Triều mới (đường 25m). Nhiều người nghe thấy tiếng nổ, nghi bình gas từ quán bia. Sau đó, đám cháy lan rộng ra dãy nhà xưởng xung quanh.
Một ngày sau vụ trọng án kinh hoàng khiến 5 người thương vong xảy ra tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, tang thương bao trùm xóm nhỏ vốn yên bình. Trước căn nhà nơi bi kịch xảy ra, nhiều người dân chưa nguôi ám ảnh khi nhắc lại những tiếng hô hoán thất thanh vang lên vào chiều tối 20/6.
Trưa 14/6, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu vượt Tân Thới Hiệp (phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) khiến một ôtô 4 chỗ bị hư hỏng nặng, dải phân cách trên cầu vượt bị tông sập, giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.
Chiều 24/5, trong khi câu cá bằng cần câu (có gắn camera nhìn được dưới nước) ở khu vực Biển Hồ, một người đàn ông bỗng giật mình khi nhìn thấy dưới nước nửa thân dưới nam giới. Người đi câu đã báo cho cơ quan chức năng về sự việc.
Sáng 10/5, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đồ Sơn đã phát hiện một đàn cá heo với số lượng hơn 20 con tại khu vực cách đảo Hòn Dấu khoảng hơn 1 hải lý. Đặc biệt, trong đàn này có cả cá heo hồng quý hiếm.