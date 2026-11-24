khoảng 15h ngày 9/8, ôtô mang biển số Cần Thơ đang lưu thông theo hướng từ TP.HCM đi Phan Thiết. Khi đang trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua xã Sông Phan), xe bất ngờ húc vào đuôi xe bán tải biển số Hà Nội chạy phía trước. Sau đó, 5 ôtô phía sau lần lượt va chạm vào nhau.