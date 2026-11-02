Du khách Mỹ lao xuống hồ ở Đà Lạt cứu người đuối nước
Phát hiện nữ du khách rơi xuống hồ Tuyền Lâm, ông Laszlo quốc tịch Mỹ đã lập tức lao xuống nước cứu người. Nhờ sự phối hợp của ông và lực lượng chức năng, nạn nhân được đưa lên bờ.
Khoảng 21h ngày 1/11, cán bộ, chiến sĩ tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phát hiện một người đàn ông bị đuối nước và giải cứu thành công.
Phát hiện nữ du khách rơi xuống hồ Tuyền Lâm, ông Laszlo quốc tịch Mỹ đã lập tức lao xuống nước cứu người. Nhờ sự phối hợp của ông và lực lượng chức năng, nạn nhân được đưa lên bờ.
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