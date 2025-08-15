2 giờ trước
Sau gần một tháng vất vả tập luyện, bất kể mưa hay nắng, đội hình của Khối diễu binh Quân đội Lào đã ngay ngắn, những bước chân dứt khoát hòa cùng tiếng hô vang trên nền nhạc các ca khúc hùng tráng như “Tiến bước dưới quân kỳ”, “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”, “Vì nhân dân quên mình”…
Khoảng 17 giờ ngày 14/8, xảy ra vụ tai nạn lao động, 2 công nhân bị điện giật nguy kịch tại công trường xây dựng gần Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.
Sáng ngày 15/8 tại Công ty TNHH Kính màu Ngọc Hân, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM, một vụ nổ lớn đã xảy ra, sức công phá lớn, đã xé toạc nhiều nhà dân xung quanh.
Ngày 13/8, chị H.T.T.K.T. (30 tuổi, trú xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) đăng tải clip anh trai dùng ghế đánh mình. Anh H.T.T. (34 tuổi, người đã dùng ghế đánh vào đầu chị T. như trong clip lan truyền) thừa nhận, hành vi này là hoàn toàn sai trái do không kiềm chế được nóng giận.
Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài khoảng 42 giây ghi lại cảnh người đàn ông được cho là thầy giáo đang dạy học tại Trường THPT Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) lao xe máy vào sân nhà học sinh và... tát em này.
Ngày 14/8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 3 bình nước suối loại 20 lít rơi từ trên cao xuống khu vực có người và phương tiện qua lại.
Chiều 13/8, sau khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại, anh Thái Khắc Thành (SN 1980) đã về đến quê nhà ở xóm Thịnh Tâm, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Nơi anh Thái Khắc Thành nhân giống thành công 10 con gà lôi trắng là khu chuồng rộng khoảng 20m2, được dựng ngay trước sân nhà.
Dự kiến, sau khi đi qua lễ đài tại quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm.
10 tài xế của Công ty TNHH Du lịch mạo hiểm Ride of your Life bị xử phạt về hành vi vượt đèn đỏ, vi phạm luật giao thông tại giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ (TP.HCM).