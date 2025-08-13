Đối tượng phóng bạt mạng, tông gãy chân trung tá CSGT
Camera người dân trên quốc lộ 1A (tỉnh Lâm Đồng) đã ghi lại cảnh một thiếu niên điều khiển xe máy với tốc độ cao lao thẳng vào trung tá CSGT đang làm nhiệm vụ.
Ngày 12/8, tình trạng ùn tắc tại đường Vành đai 3 trên cao (Hà Nội) diễn ra nhiều giờ đồng hồ do có nhiều hàng rào công trường sửa chữa khe co giãn được dựng lên.
Người đàn ông giả vờ hỏi mua rồi cướp vàng trong tiệm bỏ chạy. Một số người dân nghe tiếng tri hô cướp, đã rượt đuổi theo và bắt được nghi phạm.
Sau lễ đón, bà Kim Hye Kyung, Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc, đã mời Phu nhân Tổng Bí thư, bà Ngô Phương Ly, thưởng dự tiệc trà và cùng tham quan Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc.
Nhiều người dân đổ về phố đi bộ hồ Gươm từ sáng sớm 10/8 để theo dõi những màn biểu diễn võ thuật đặc sắc của cán bộ, chiến sĩ công an Hà Nội.
Tối 9/8, mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh một nam giới hành hung người phụ nữ tại sảnh chung cư Sky Central 176 Định Công (phường Phương Liệt, TP Hà Nội).
Sau va chạm giao thông tại vòng xoay Công trường Quốc tế (TP.HCM), tài xế taxi công nghệ rút chìa khóa xe máy của cô gái rồi bỏ đi.
Khoảng 20h ngày 6/8, trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ) đã xảy ra một vụ cháy xe container.
Chiều ngày 6/8, thời tiết tại TP.HCM khá oi bức, bầu trời ở nhiều khu vực có mây đen dày đặc. Khoảng 18h, sân bay Tân Sơn Nhất bị bao phủ bởi một lớp mây tối, gây cảm giác bức bối và làm giảm tầm nhìn.
Clip du khách quay lại khi đang di chuyển ra tàu bay cho thấy mây đen bao phủ sân bay làm giảm tầm nhìn.
Tối 5/8, sau những ngày nắng nóng oi bức, một trận mưa lớn bất ngờ trút xuống TP.HCM khiến một số khu vực nhanh chóng rơi vào cảnh ngập sâu, giao thông bị ảnh hưởng.