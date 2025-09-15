Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M
Video Thế giới

VIDEO MỚI

Man duyet binh day khi the cua Trung Quoc hinh anh

Màn duyệt binh đầy khí thế của Trung Quốc

08:17 3/9/2025 08:17 3/9/2025 Thế giới 58.1K

Các đội hình bộ binh, xe cơ giới và vũ khí cùng các máy bay chiến đấu của Trung Quốc cất cánh từ nhiều sân bay tiến vào Quảng trường Thiên An Môn tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít sáng 3/9.

Tong thong Nga den Trung Quoc hinh anh

Tổng thống Nga đến Trung Quốc

13:04 31/8/2025 13:04 31/8/2025 Thế giới 1.7K

Tổng thống Vladimir Putin đã tới thành phố Thiên Tân, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Trung Quốc, nơi ông sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và các sự kiện kỷ niệm 80 năm Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II.

Han Quoc dung ‘canh sat ao’ canh gac duong pho hinh anh

Hàn Quốc dùng ‘cảnh sát ảo’ canh gác đường phố

11:53 30/8/2025 11:53 30/8/2025 Thế giới 1.2K

Mô hình cảnh sát 3D cao khoảng 1,7 mét được lắp đặt tại một công viên ở thủ đô Seoul để tăng cường an toàn công cộng. Dữ liệu sở cảnh sát cho thấy kể từ khi lắp đặt, số vụ phạm tội được báo cáo trong giờ hoạt động của mô hình đã giảm 22%.

Cau treo cao nhat the gioi lo lung 625 m tren vuc sau hinh anh

Cầu treo cao nhất thế giới lơ lửng 625 m trên vực sâu

08:53 27/8/2025 08:53 27/8/2025 Thế giới 3.5K

Ngày 25/8, cầu Huajiang Grand Canyon (tỉnh Quý Châu,Trung Quốc) đã hoàn thành bài kiểm tra tải trọng trước khi ​​khánh thành vào cuối tháng 9. Cây cầu dự kiến sẽ xác lập kỷ lục cây cầu cao nhất thế giới ở độ cao 625 m, cao gấp 9 lần Cầu Cổng Vàng ở Mỹ.

Bao Kajiki gay mua lon tai Hai Nam hinh anh

Bão Kajiki gây mưa lớn tại Hải Nam

15:10 25/8/2025 15:10 25/8/2025 Thế giới 1.8K

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC), tính đến sáng 25/8, bão Kajiki đổ bộ vào tỉnh Hải Nam với vận tốc 15-20 km/h khiến nhiều nơi có mưa lớn và gió giật mạnh.

Khoanh khac sap cau dang thi cong tai Trung Quoc hinh anh

Khoảnh khắc sập cầu đang thi công tại Trung Quốc

07:13 23/8/2025 07:13 23/8/2025 Thế giới 3.4K

Đoạn video do đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đăng tải cho thấy cây cầu đường sắt đang thi công bắc qua sông Hoàng Hà tại tỉnh Thanh Hải bị sập, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 4 người mất tích.

Ong Trump cam on ong Zelensky hinh anh

Ông Trump cảm ơn ông Zelensky

07:46 19/8/2025 07:46 19/8/2025 Thế giới 8.7K

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump gửi lời cảm ơn Tổng thống Zelensky đã đến Mỹ, đanh giá cuộc gặp giữa hai bên ngày 18/8 là vô cùng quan trọng và đã đạt được nhiều bước tiến lớn.

Trung Quoc dien tap duyet binh lan 2 hinh anh

Trung Quốc diễn tập duyệt binh lần 2

08:35 18/8/2025 08:35 18/8/2025 Thế giới 13.1K

Từ chiều 16/8 đến rạng sáng 17/8, Trung Quốc đã tổ chức buổi diễn tập duyệt binh lần thứ hai để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong Thế chiến II tại Quảng trường Thiên An Môn, với sự tham gia của khoảng 40.000 người.

TT Trump - Putin ngoi chung xe The Beast toi dia diem hop hinh anh

TT Trump - Putin ngồi chung xe The Beast tới địa điểm họp

06:06 16/8/2025 06:06 16/8/2025 Thế giới 37.5K

Sau khi xuống máy bay, hai nhà lãnh đạo trao nhau cái bắt tay thân thiện trên thảm đỏ tại đường băng. Tổng thống Nga Vladimir Putin bước lên chiếc xe bọc thép The Beast của Tổng thống Mỹ Donald Trump để cùng di chuyển tới địa điểm tổ chức hội đàm.

Ong Putin ha canh xuong vung Vien Dong hinh anh

Ông Putin hạ cánh xuống vùng Viễn Đông

22:50 15/8/2025 22:50 15/8/2025 Thế giới 7.8K

Tổng thống Vladimir Putin đã tới thăm một nhà máy chế biến và tinh chế dầu cá địa phương khi dừng chân ở Magadan, vùng Viễn Đông Nga, trước khi tiếp tục hành trình đến hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska.

Tiem kich Ukraine nem bom so chi huy Nga hinh anh

Tiêm kích Ukraine ném bom sở chỉ huy Nga

07:39 8/8/2025 07:39 8/8/2025 Thế giới 1.4K

Một chiếc MiG-29 của Ukraine thả quả bom dẫn đường GBU-62 do Mỹ sản xuất xuống sở chỉ huy cấp đại đội của Liên bang Nga tại vùng Zaporizhzhia, khiến cơ sở này bị phá hủy hoàn toàn.

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý