06:53 9/4/2026
Israel tiếp tục thực hiện các đợt không kích dữ dội vào Lebanon trong ngày 8/4 trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang diễn ra. Phía Israel khẳng định lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran không bao gồm vấn đề tại Lebanon, vì vậy, Israel vẫn duy trì các mục tiêu tấn công của mình tại Lebanon.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định trong họp báo tại Lầu Năm Góc sáng 8/4 rằng Iran đã bị đánh bại, Mỹ đã giành “chiến thắng mang tính lịch sử và áp đảo”. Ông Hegseth cam đoan lực lượng Mỹ sẽ đảm bảo để Iran tuân thủ lệnh ngừng bắn và cuối cùng tham gia đàm phán với Mỹ.
11:23 7/4/2026
Đoạn video do tổ chức Lưỡi liềm đỏ công bố cho thấy các nhân viên cứu nạn rà soát hiện trường với nhiều tòa nhà bị sập và hư hại nghiêm trọng sau cuộc tấn công xảy ra rạng sáng 7/4.
11:01 8/4/2026
Hàng nghìn người đổ ra đường ở Tehran giữa đêm, hô vang khẩu hiệu sau khi Iran tuyên bố ngừng bắn vì đã đạt được chiến thắng trong cuộc chiến mà truyền thông Iran cáo buộc do Mỹ và Israel gây ra.
09:10 8/4/2026
Chỉ ít giờ sau tuyên bố ngừng bắn tạm thời của Iran và Tổng thống Mỹ Donald Trump, bầu trời Tel Aviv lại sáng rực bởi nhiều vụ đánh chặn tên lửa của các đợt tấn công mới.
06:46 7/4/2026
Trước hạn chót áp đặt, ông Trump tuyên bố có thể phá hủy cầu, nhà máy điện Iran chỉ trong một đêm, nếu Tehran không từ bỏ tham vọng hạt nhân và mở eo biển Hormuz.
06:46 7/4/2026
Hình ảnh do Iran công bố cho thấy xác máy bay và cảnh nổ súng vào mục tiêu trên không tại Isfahan, song giới quan sát vẫn chưa thể xác nhận loại khí tài và thời điểm ghi hình.
06:59 6/4/2026
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một tên lửa Iran đánh trúng trực diện vào một tòa nhà dân cư tại Haia (Israel). Vụ tấn công khiến nhiều người bị thương, đồng thời dấy lên lo ngại vẫn còn nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát của công trình bị sập một phần.
08:46 5/4/2026
Giới chức Iran cho biết các cuộc tấn công khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 170 người bị thương.
07:13 5/4/2026
Ông Trump đăng video trên nền tảng Truth Social cho thấy hình ảnh một cuộc không kích tiến hành trên lãnh thổ Iran. Tổng thống Mỹ tuyên bố nhiều lãnh đạo quân sự tại Iran đã “bị loại bỏ” trong cuộc không kích quy mô lớn tại Tehran.