Ôtô không nhường đường xe ưu tiên ở TP.HCM
Ngày 5/10 tại TP.HCM, dù đã được cảnh sát giao thông (CSGT) ra hiệu lệnh nhường đường nhưng tài xế vẫn phớt lờ tín hiệu còi, cản trở đoàn xe ưu tiên đang di chuyển cùng chiều.
Sáng 6/10, Công an phường Buôn Hồ (Đắk Lắk) tiếp tục lấy lời khai của những người liên quan để làm rõ vụ va chạm giao thông, tài xế xe bán tải đánh người diễn ra tối 5/10.
Nhiều người may mắn thoát chết trong gang tấc khi bị tấm tôn lớn bay thẳng tới giữa cơn mưa giông chiều tối 5/10 ở Nghệ An.
Tối 3/10, ông Lê Phước Toàn (44 tuổi), Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, đã tử vong sau tai nạn giao thông trong lúc làm nhiệm vụ.
Tháp không lưu là nơi các kiểm soát viên điều hành và giám sát hoạt động của máy bay trên mặt đất, đường lăn, đường băng và không phận, bảo đảm an toàn cho hàng trăm nghìn chuyến bay mỗi năm.
Sáng 3/10, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều khu vực ở TP.HCM khiến hàng loạt tuyến đường cửa ngõ vào trung tâm thành phố rơi vào cảnh ùn ứ.
Đêm khuya, tài xế tấp vào lề đường, vừa dừng vài giây thì xuất hiện hai đối tượng đi xe máy tới, cuỗm mất điện thoại.
Ngày 30/9, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ có hành vi nhổ nước bọt và đánh bé gái trong một con hẻm nhỏ.
Hôm 29/9, Công an phường Hiệp Bình (TP.HCM) đã mời làm việc bà T.T.N.S và bà N.H.Y (cùng ngụ tại TP.HCM). Đây là 2 người xuất hiện trong clip rải "bột lạ" trên đường Hiệp Bình.
Sáng 29/9, một trận lốc xoáy dữ dội quét qua nhiều xã của tỉnh Ninh Bình, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Đội CSGT số 7 làm rõ danh tính người lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, húc xe đang chờ đèn đỏ, còn dọa đạp nữ quân nhân tại ngã tư Ngô Thì Nhậm – Nguyễn Viết Xuân.