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Video Thể thao

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CĐV Manchester United phẫn nộ

CĐV Manchester United phẫn nộ

Thể thao 8.1K

CĐV MU gây chú ý với những biểu ngữ phản đối giới chủ CLB trong trận hòa 4-4 trước Aston Villa tại Premier League 2026/27 rạng sáng 9/11.

Cảnh HLV Park Hang Seo nổi giận

Cảnh HLV Park Hang Seo nổi giận

Thể thao 11.3K

HLV Park Hang Seo cùng các thành viên CLB Kanchanaburi Power FC vướng vào cuộc tranh cãi căng thẳng với cổ động viên (CĐV) Thái Lan sau trận đấu tối 1/11.

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ

Thể thao 16.1K

Rạng sáng 30/10, Ronaldo đóng góp 3 bàn trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al-Kholood Club tại Saudi Pro League 2026/27.

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