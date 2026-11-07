Highlights Đồng Nai 1-0 Đà Nẵng
Chiều 6/11, CLB Đồng Nai giành chiến thắng 1-0 trước SHB Đà Nẵng tại vòng 7 V.League 2026/27.
Chiều 7/11, chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai vượt qua CLB Hà Nội với tỷ số 2-1 tại vòng 7 V.League 2026/27.
Chiều 6/11, CLB Đồng Nai giành chiến thắng 1-0 trước SHB Đà Nẵng tại vòng 7 V.League 2026/27.
Chiều 6/11, CLB Nam Định vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 2-1 tại vòng 7 V.League 2026/27.
Phát biểu của Carrick sau trận Manchester United thắng AS Roma 3-2 tại Champions League 2026/27 sáng 4/11 nhận được sự quan tâm từ phía người hâm mộ.
Khoảnh khắc nhiều CĐV nán lại hô vang tên Carrick sau chiến thắng 3-2 trước AS Roma tại Champions League rạng sáng 4/11 gây chú ý trên X.
HLV Park Hang Seo cùng các thành viên CLB Kanchanaburi Power FC vướng vào cuộc tranh cãi căng thẳng với cổ động viên (CĐV) Thái Lan sau trận đấu tối 1/11.
Đêm 1/11, Arsenal đánh bại Liverpool với tỷ số 1-0 tại vòng 9 Premier League 2026/27.
Chiều 1/11, CLB SHB Đà Nẵng vượt qua chủ nhà Công An Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-0 tại vòng 6 V.League 2026/27.
Tối 31/10, Brighton bất ngờ vượt qua Manchester City với tỷ số 1-0 tại vòng 9 Premier League 2026/27.
Tối 31/10, Chelsea vượt qua Manchester United với tỷ số 2-0 tại vòng 9 Premier League 2026/27.
Khởi đầu tệ hại của MU trong mùa 2026/27 không chỉ đến từ Michael Carrick, mà còn bắt nguồn từ những bất ổn ở thượng tầng.