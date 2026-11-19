Thông điệp đầu tiên của Pochettino
Thông điệp của tân thuyền trưởng Manchester United nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ sau khi được đăng tải vào rạng sáng 19/11.
Sáng 19/11, video ghi lại những hoạt động đầu tiên của tân thuyền trưởng Manchester United tại đội bóng mới nhanh chóng thu hút sự chú ý nơi người hâm mộ.
Thông điệp của tân thuyền trưởng Manchester United nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ sau khi được đăng tải vào rạng sáng 19/11.
Phong độ thậm tệ cùng những bất ổn xuyên suốt hậu kỷ nguyên Alex Ferguson là vấn đề nhức nhối của các CĐV ''Quỷ đỏ''.
Cùng đặt niềm tin vào những người cũ để tái thiết, Arsenal đã từng bước tìm lại vị thế ở châu Âu, còn Manchester United vẫn đang loay hoay trong vòng xoáy bất ổn.
Tối 17/11, một CĐV bất ngờ vượt qua hàng rào an ninh, lao xuống sân trong trận Brazil gặp Singapore để tiếp cận và chụp ảnh cùng Endrick.
Tối 17/11, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan tại giải giao hữu Casper Cup 2026.
Sau 11 năm rời xa bóng đá chuyên nghiệp, Ronaldinho bất ngờ trở lại trong màu áo Ravenna tại giải Serie C Italy.
Tối 14/11, đội tuyển U23 Việt Nam hòa U23 Qatar với tỷ số 1-1, qua đó đăng quang tại Gia Lai VTV Cup 2026.
Chiều 14/11, U23 Thái Lan đánh bại U23 Singapore với tỷ số 3-1 tại giải giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026.
Thông tin HLV Mauricio Pochettino dẫn dắt Manchester United đang thu hút sự chú ý. Cùng nhìn lại những dấu ấn đáng chú ý trong sự nghiệp của chiến lược gia người Argentina.
Dù đang dẫn đầu La Liga và có thành tích tốt tại Champions League 2026/27 nhưng người hâm mộ không thể yên tâm vì hàng thủ của Barcelona lúc này.