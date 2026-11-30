Highlights Arsenal 2-2 Manchester City
Rạng sáng 30/11, Arsenal hòa Manchester City với tỷ số 2-2 tại vòng 12 Premier League 2026/27.
Tối 29/11, Tottenham đánh bại Sunderland với tỷ số 2-0 tại vòng 13 Premier League 2026/27.
Rạng sáng 30/11, Arsenal hòa Manchester City với tỷ số 2-2 tại vòng 12 Premier League 2026/27.
Tối 29/11, Everton và Liverpool hoà nhau 1-1 tại vòng 13 Premier League 2026/27.
Tối 28/11, Manchester United nhận thất bại 0-4 trước Brentford tại vòng 12 Premier League 2026/27.
Rạng sáng 28/11, Nottingham Forest đánh bại Chelsea với tỷ số 3-2 tại vòng 12 Premier League 2026/27.
Tối 26/11, đội tuyển U17 Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước U17 Mali tại lượt trận cuối bảng G U17 World Cup 2026.
Tối 23/11, U17 Italy đánh bại Bờ Biển Ngà với tỷ số 2-1 tại lượt trận thứ hai bảng E U17 World Cup 2026.
Tối 23/11, U17 Mali bất ngờ đánh bại đội trẻ Bỉ với tỷ số 2-1 tại lượt trận thứ hai bảng G U17 World Cup 2026.
Tối 23/11, U17 Việt Nam hòa U17 New Zealand với tỷ số 3-3 tại lượt trận thứ hai bảng G U17 World Cup 2026.
Tối 23/11, U17 Tây Ban Nha đánh bại U17 Fiji với tỷ số đậm 15-0 tại lượt trận thứ hai bảng H U17 World Cup 2026.
Phản ứng của cựu danh thủ Manchester United sau khi ''Quỷ đỏ'' thua thảm 0-4 trước Liverpool tại vòng 11 Premier League 2026/27 nhận được sự chú ý.