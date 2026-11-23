Highlights Liverpool 4-0 Manchester United
Rạng sáng 23/11, Liverpool đánh bại Manchester United với tỷ số 4-0 tại vòng 11 Premier League 2026/27.
Tình huống xảy ra trong trận đấu giữa Inter Miami và Columbus Crew hôm 21/11 nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ
Rạng sáng 23/11, Liverpool đánh bại Manchester United với tỷ số 4-0 tại vòng 11 Premier League 2026/27.
Tối 22/11, U17 Saudi Arabia bất ngờ đánh bại U17 Pháp với tỷ số 1-0 tại lượt trận thứ 2 bảng D U17 World Cup 2026.
Tối 22/11, U17 Argentina đánh bại U17 Mozambique tại lượt trận thứ hai bảng C U17 World Cup 2026.
Chiều 21/10, CLB Hà Nội nhẹ nhàng đánh bại chủ nhà Đồng Nai 3-1 tại vòng 8 V.League 2026/27.
Tối 21/11, đội tuyển U17 Nhật Bản nhận thất bại 1-2 trước U17 Colombia tại lượt đấu đầu tiên bảng L U17 World Cup 2026.
Tối 21/11, Manchester City và Fulham hòa nhau 1-1 tại vòng 11 Premier League 2026/27.
Tối 21/11, Tottenham đánh bại Ipswich Town với tỷ số 2-0 tại vòng 11 Premier League 2026/27.
Tối 21/11, Aston Villa và Sunderland hòa nhau với tỷ số 0-0 tại vòng 11 Premier League 2026/27.
Tối 21/11, U17 Brazil đánh bại U17 Cộng hòa Ireland với tỷ số 2-1 tại lượt trận đầu bảng I U17 World Cup 2026.
Tối 21/11, Chelsea nhận trận thua đậm 1-4 trước Leeds United tại vòng 11 Premier League 2026/27.