Highlights Chelsea 1-4 Leeds United
Tối 21/11, Chelsea nhận trận thua đậm 1-4 trước Leeds United tại vòng 11 Premier League 2026/27.
Tối 21/11, Tottenham đánh bại Ipswich Town với tỷ số 2-0 tại vòng 11 Premier League 2026/27.
Tối 21/11, Chelsea nhận trận thua đậm 1-4 trước Leeds United tại vòng 11 Premier League 2026/27.
Rạng sáng 22/11, Arsenal và Newcastle hòa nhau 2-2 tại vòng 11 Premier League 2026/27.
Tối 21/11, U17 Brazil đánh bại U17 Cộng hòa Ireland với tỷ số 2-1 tại lượt trận đầu bảng I U17 World Cup 2026.
Tối 21/11, Manchester City và Fulham hòa nhau 1-1 tại vòng 11 Premier League 2026/27.
Tối 21/11, đội tuyển U17 Nhật Bản nhận thất bại 1-2 trước U17 Colombia tại lượt đấu đầu tiên bảng L U17 World Cup 2026.
Tối 21/11, Aston Villa và Sunderland hòa nhau với tỷ số 0-0 tại vòng 11 Premier League 2026/27.
Chiều 21/10, CLB Hà Nội nhẹ nhàng đánh bại chủ nhà Đồng Nai 3-1 tại vòng 8 V.League 2026/27.
Tối 19/11, đội tuyển U17 Pháp có màn ra quân thuận lợi khi đánh bại U17 Haiti 3-1 tại lượt trận đầu tiên bảng D U17 World Cup 2026.
Tối 19/11, U17 Australia đánh bại U17 Argentina với tỷ số 2-0 tại lượt trận mở màn bảng C U17 World Cup 2026.
Tối 20/11, đội tuyển U17 Việt Nam thất bại trước Bỉ với tỷ số 2-3 tại lượt trận đầu bảng G U17 World Cup 2026.