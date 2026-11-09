Khung cảnh hỗn loạn tại Old Trafford
Video xô xát giữa các CĐV Manchester United trong trận đấu với Aston Villa tại vòng 10 Premier League 2026/27 rạng sáng 9/11 nhanh chóng gây chú ý.
Tối 8/11, đội khách Liverpool đánh bại chủ nhà Crystal Palace với tỷ số 3-1 tại vòng 10 Premier League 2026/27.
Video xô xát giữa các CĐV Manchester United trong trận đấu với Aston Villa tại vòng 10 Premier League 2026/27 rạng sáng 9/11 nhanh chóng gây chú ý.
Video ghi lại khoảnh khắc sau trận Manchester United hòa Aston Villa 4-4 tại vòng 10 Premier League rạng sáng 9/11 nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ.
CĐV MU gây chú ý với những biểu ngữ phản đối giới chủ CLB trong trận hòa 4-4 trước Aston Villa tại Premier League 2026/27 rạng sáng 9/11.
Rạng sáng 9/11, Manchester United hòa Aston Villa với tỷ số 4-4 tại vòng 10 Premier League 2026/27.
Tối 8/11, CLB Thể Công Viettel và Thanh Hóa hòa nhau với tỷ số 1-1 thuộc vòng 8 V.League 2026/27.
Chiều 7/11, chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai vượt qua CLB Hà Nội với tỷ số 2-1 tại vòng 7 V.League 2026/27.
Tối 7/11, Arsenal đánh bại đội khách Hull City với tỷ số 1-0 tại vòng 10 Premier League 2026/27.
Rạng sáng 8/11, chủ nhà Nottingham Forest đánh bại đội khách Manchester City với tỷ số 3-1 tại vòng 10 Premier League 2026/27.
Chiều 6/11, CLB Đồng Nai giành chiến thắng 1-0 trước SHB Đà Nẵng tại vòng 7 V.League 2026/27.
Chiều 6/11, CLB Nam Định vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 2-1 tại vòng 7 V.League 2026/27.