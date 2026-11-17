Ronaldinho tái xuất
Sau 11 năm rời xa bóng đá chuyên nghiệp, Ronaldinho bất ngờ trở lại trong màu áo Ravenna tại giải Serie C Italy.
Phong độ thậm tệ cùng những bất ổn xuyên suốt hậu kỷ nguyên Alex Ferguson là vấn đề nhức nhối của các CĐV ''Quỷ đỏ''.
Sau 11 năm rời xa bóng đá chuyên nghiệp, Ronaldinho bất ngờ trở lại trong màu áo Ravenna tại giải Serie C Italy.
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Chiều 14/11, U23 Thái Lan đánh bại U23 Singapore với tỷ số 3-1 tại giải giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026.
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