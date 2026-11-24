Highlights U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealand
Tối 23/11, U17 Việt Nam hòa U17 New Zealand với tỷ số 3-3 tại lượt trận thứ hai bảng G U17 World Cup 2026.
Tối 23/11, U17 Mali bất ngờ đánh bại đội trẻ Bỉ với tỷ số 2-1 tại lượt trận thứ hai bảng G U17 World Cup 2026.
Tối 23/11, U17 Việt Nam hòa U17 New Zealand với tỷ số 3-3 tại lượt trận thứ hai bảng G U17 World Cup 2026.
Tối 23/11, U17 Italy đánh bại Bờ Biển Ngà với tỷ số 2-1 tại lượt trận thứ hai bảng E U17 World Cup 2026.
Tối 23/11, U17 Tây Ban Nha đánh bại U17 Fiji với tỷ số đậm 15-0 tại lượt trận thứ hai bảng H U17 World Cup 2026.
Phản ứng của cựu danh thủ Manchester United sau khi ''Quỷ đỏ'' thua thảm 0-4 trước Liverpool tại vòng 11 Premier League 2026/27 nhận được sự chú ý.
Tối 22/11, U17 Saudi Arabia bất ngờ đánh bại U17 Pháp với tỷ số 1-0 tại lượt trận thứ 2 bảng D U17 World Cup 2026.
Tối 22/11, U17 Argentina đánh bại U17 Mozambique tại lượt trận thứ hai bảng C U17 World Cup 2026.
Rạng sáng 23/11, Liverpool đánh bại Manchester United với tỷ số 4-0 tại vòng 11 Premier League 2026/27.
Tình huống xảy ra trong trận đấu giữa Inter Miami và Columbus Crew hôm 21/11 nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ
Rạng sáng 22/11, Arsenal và Newcastle hòa nhau 2-2 tại vòng 11 Premier League 2026/27.
Tối 21/11, Chelsea nhận trận thua đậm 1-4 trước Leeds United tại vòng 11 Premier League 2026/27.